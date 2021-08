Příhoda o faulu Skaláka i Svědíkovi: Na lavičkách chceme kulturu

Jak jste situaci před gólem Skaláka viděl vy?

„Situaci jsme probírali na komisi rozhodčích a byli bychom rádi, kdyby do tohohle VAR nevstupoval, ale rozhodl si to hlavní sudí na hrací ploše sám. Podle našeho názoru to prohřešek byl. Ale nešlo o zjevnou situaci, do které by měl VAR zasáhnout.“

Mladá Boleslav - Slavia: Skalák odstrčil Oscara a přeloboval Koláře, gól! Ale zasáhl VAR

„Přesně tak, podle nás to bylo tak 70 na 30. Tohle by si měli rozhodovat hlavní sudí i proto, že z hrací plochy může jen on sám nejlépe vyhodnotit, jaká intenzita tam byla. A v tomto duchu to budeme rozhodčím říkat i na našem minisemináři.“„Měly by být tak, jak jsou. Aby se to dalo vyhodnotit normálně live.“„Ano, tady bychom chtěli práci VAR naopak vyzdvihnout. Je dobře, že do toho video zasáhlo, protože tyhle zákroky nikdo z nás nechce ve fotbale mít.“

Mladá Boleslav - Slavia: Smrž loktem zákeřně udeřil Lingra, po zásahu VAR dostal červenou

„Neměli tam jednoduché situace k posouzení, ale v globálu oba dva uspěli.“„Nevím, co přesně se na té lavičce odehrálo, ale když vidím tu gestikulaci, tak samozřejmě stojím za rozhodčím. I na lavičkách chceme nějakou kulturu mít.“

Slovácko - Hradec Králové: Další červená karta! Tentokrát pro trenéra Svědíka, jehož museli odtáhnout ze hřiště!

Komentář hlavního rozhodčího Miroslava Zelinky k (ne)gólu Jiřího Skaláka:

„Ze svého pozičního postavení jsem přestupek neviděl a branku původně uznal. Na základě doporučení VAR jsem pak zhlédl záběr, kde hráč Skalák odstrčil rukou hostujícího hráče, čímž se dopustil přestupku, takže gól nemohl být uznán.“ Komentář videorozhodčího Pavla Fraňka k téže situaci:

„Pro mě to nebylo tělo na tělo, bylo to vražení rukou. I ten samotný hráč zakončoval, jako by čekal, že se píšťalka ozve.“

„To je ještě předčasné. Ale voláme si s nimi před zápasy a ty momenty z nich s nimi potom vyhodnocujeme. Také proškolujeme nové rozhodčí, abychom měli větší konkurenci i víc těch, kteří mohou pískat pod VAR.“