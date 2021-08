Zemětřesení v Budějovicích! Majitel odvolal šéfa Vozábala, končí i další

Šest let a dost. V českobudějovickém Dynamu končí generálně sportovní manažer Martin Vozábal, jehož odvolal majitel klubu a předseda představenstva Vladimír Koubek. Vozábal to redakci iSport.cz potvrdil. Dynamo provedl složitou érou ve druhé lize a předloni s jihočeským klubem slavil návrat do FORTUNA:LIGY. Spolu s Vozábalem končí i další lidé z různých oddělení klubu.