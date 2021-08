INSIDER o Kadlecově návratu: Zvládne ho a proč si vybral právě Boleslav?

Jedenáctého května roku 2018. Pro Václava Kadlece osudné datum zápasu v Jihlavě, při kterém si znovu ošklivě poranil koleno, s nímž pak musel absolvovat několik těžkých operací. V lize už pak stačil naskočit jen na 27 minut, a tak se v únoru loňského roku rozhodl své tolik soužené zdraví již dále netrápit. Ukončil kariéru, nyní se ale pokouší o restart v Mladé Boleslavi. S jejím béčkem se už zapojil minulý týden do tréninku. „Věřím, že se Vaškovi návrat podaří. Moc bych mu to přál,“ říká redaktor Sportu Jan Vacek. Proč si slavný sparťan vybral právě Středočechy a jak by mu seděla spolupráce s náročným koučem Karlem Jarolímem?