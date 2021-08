Klusáček po debaklu Bohemians: Ostuda. Ale na paniku je hodně brzy

Jak prohru s Pardubicemi hodnotíte?

„Jedním slovem ostuda. Prohrát 0:3 po takovém výkonu, to by se stát nemělo. Chvilkami jsem obdivoval fanoušky Bohemky, že vydrželi až do konce. Zápas zřejmě hodně ovlivnil první gól, nicméně náš projev byl celý zápas profesorský, bez pohybu, chtěli jsme hrát jen do nohy, bez náběhu, takhle se hrát nedá. Pardubicím svědčilo, že hrály na brejky. I kdybychom hráli další tři hodiny, stejně bychom navzdory obrovské herní převaze branku nevstřelili. Měli jsme minimum střel na bránu, což je důsledek toho, že chceme hrát v prostorech, kde to nebolí, kde je to pohodlné. Doufám, že to pro nás bude po remíze se Spartou trošku facka a probereme se.“

SESTŘIH: Pardubice - Bohemians 3:0. Souboj o Ďolíček skončil debaklem, trefil se i Chytil

Sedí vám zápasy se Spartou víc, než třeba s Pardubicemi?

„Takhle se to úplně říct nedá. Tentokrát to bylo o produktivitě. Pardubice se v první půli dostaly do dvou příležitostí, jednu proměnily. Ve druhém poločase zase – první návštěva v našem vápně a branka. Druhá návštěva v našem vápně – třetí branka, a zápas vypadá, jak vypadá. Ale nechci, aby to zakrylo náš špatný projev.“

Vyprodukovali jste jen dvě střely na bránu, zato jste zahrávali dvanáct rohů.

„Je problém, když se musíme cpát do prostorů, kde to bolí, kde jdete čtyřikrát pětkrát do náběhu a míč nedostanete. Ale pošesté pak dáte branku. Jenže my jsme nebyli ochotní to absolvovat.“

V pěti kolech jste ještě ani jednou nevyhráli. Začíná to být problém?

„Myslím si, že ne. Soutěž je na začátku, ale tyhle ztracené body nás budou mrzet hodně, věřil jsem, že zvítězíme. Ale na to, abychom začínali panikařit, je ještě hodně brzo.“

Chyběl vám David Puškáč. Z jakého důvodu a kdy bude zpět?

„David má drobné zranění, doufám, že je to otázka pár dnů. Nemělo by to být nic vážného.“