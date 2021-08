Hradec musí nahodit Vlkanovu. Kapitán nováčka v lize nemá čísla

Jen tři branky vstřelili votroci v prvních pěti kolech. Před nedělním zápasem s Českými Budějovicemi měl na kontě méně gólů jen Liberec. Hradci totiž zatím nehrajou ofenzivní opory. Přesněji řečeno, v poli to vypadá dobře, ale jak se dostane balon do závěrečné zóny hřiště, je zle. Zkušený Pavel Dvořák skóroval jednou, útočník Daniel Vašulín čeká na další gól od patnácté minuty prvního zápasu proti Bohemians a lídr Vlkanova se netrefil vůbec.

„Jestli jsme mohli udělat lepší výsledek, tak jsme si to pokazili v prvním poločase. Nedotáhli jsme řadu nadějných brejkových situací. Nějaké tam byly i v druhé půli, ale pak jsme udělali určité individuální chyby, zbytečné, a Sparta je dokázala potrestat,“ zoufal si po výuce na Letné Miroslav Koubek.

Právě Vlkanova vedl na Letné spoustu kontrů. Jednou poslal do sólového úniku útočníka Filipa Kubalu, jindy ale akci zadrbal, nebo mířil z hranice vápna nepřesně. Byl aktivní, běžecky výborně připravený, i proto otravný v presinku, leč neefektivní. Stejně jako v předchozích čtyřech duelech. Koubek ale svého kapitána chrání.

„Ti hráči hráli druhou ligu, kde se prosazovali. Tady je to o level výš. Seznamují se, poznávají to. Jsou ve složitějších situacích, hrají proti kvalitnějším hráčům. Určitá rezerva tam je, musíme pracovat a poučit se z nezdarů v koncovce. Posun se dá udělat. Skokové zlepšení těžko očekávat, zlepšit se to ale dá,“ uvažoval hradecký kouč.

V Hradci berou jako samozřejmost, že na Vlkanovu je spolehnutí. V předminulé druholigové sezoně nasázel třináct branek, osm jich připravil. Nabídky z různých koutů republiky se jen hrnuly. Hlavně Baník lákal hráče všemi možnými způsoby. V klubu ale všechno házeli pod stůl. „Málo. Musíte přitlačit,“ vzkazovali zájemcům. V předchozím postupovém ročníku byl Vlkanova na číslech 5+4. Trochu ubral, i vinou zranění.

Jenže o patro výš má za pět kol jen jednu asistenci na gól Jana Krále proti Liberci. Jinak nic. Na východě Čech nejsou na takovou dietu zvyklí.

„Nejen Adamovi chybí důraz a razance, co měl soupeř. Když vidíte třeba zakončení Hložka: bum, prásk. My to tam přehráváme, není tam razance, útočná agresivita. To mě mrzí a je to náš problém, o kterém víme. Finální fáze nás tlačí, mohli jsme mít více bodů, jen neproměňujeme šance,“ naříká Koubek.

Votroci dosud nastřádali jen tři body za tři remízy 1:1. V příštím kole hostí v Mladé Boleslavi silnou Plzeň, následně se představí v Českých Budějovicích. Složitý los pokračuje.

Co na to Vlkanova?

Sparta - Hradec Králové: Pešek technicky zatloukl balon do sítě, 2:0