Čvančara šel na penaltu, i když nebyl určený: Na Kubu stačilo jen houknout

Jaké to bylo dostat poprvé v sezoně šanci v základní sestavě?

„Super, určitě si toho moc vážím. Jsem rád, že jsem se mohl ukázat a doufám, že jsem splnil, co ode mě trenér očekával. Snad takových šancí bude víc.“

Nastoupil jste v hodně improvizované sestavě. Bylo to o to složitější?

„Nebylo. S klukama jsme dlouho pohromadě, trénujeme spolu, takže víme, co od sebe čekat. Je jen škoda, že to nedopadlo vítězně, ale remíza asi spravedlivá.“

Jak jste viděl svůj neuznaný gól?

„Abych pravdu řekl, ani jsem nevěděl, že jsem byl v ofsajdu. Míč se odrazil od tyčky, rychle jsem se zorientoval a doklepl jej do brány. Ještě se na to budu muset podívat.“

Byly souboje s fyzicky zdatnějšími zadáky Slovácka pro vás náročné?

„Bylo to složité. Souboj střídal souboj, ale myslím si, že jsem se dokázal jim v určitém směru vyrovnat. I když si myslím, že mé přednosti jsou v něčem jiném.“

Pomohl vám hodně příchod Martina Doležala, díky němuž se vám povedlo tlak vystupňovat?

„Určitě. Martin je prostě střelec, a když přijde na hřiště, váže na sebe oba stopery, protože je nebezpečný z každé situace. Otevřel se mi pod ním větší prostor a začali jsme být ve vápně ještě nebezpečnější.“

SESTŘIH: Jablonec - Slovácko 1:1. Pálili Čvančara s Jurečkou, Divíšek vyloučen

Není úplně obvyklé, aby za nepříznivého stavu šel na penaltu nejmladší hráč týmu. Jak před ní komunikace probíhala?

„Balon si bral Kuba Považanec, v úvahu přicházel i Krobik. Jelikož jsem se v zápase cítil dobře, docela se mi dařilo, na penaltu jsem si věřil a jen jsem na Kubka houknul, že bych si ji vzal. Dal mi balon a to bylo celý. Nepřipouštěl jsem si, že bych ji nedal. To by byla velká chyba.“

Skutečně stačilo jen houknout?

„Mezi určenými hráči jsem nebyl, ale trenér říká jasně, že kdo si na penaltu věří, může na ni jít. Takže vážně stačilo na Kubu jen houknout. Aspoň mu můžu takhle poděkovat, že mi dovolil ji kopnout.“

Měl jste předem jasno, jak penaltu zahrajete?

„Na gólmana jsem se vůbec nekoukal, byl jsem předem rozhodnutý, kam ji kopnu. Jen jsem se soustředil na to, abych to dobře trefil. Aby měl balon razanci a letělo to k tyči, kdyby náhodou vystihl směr.“