Kodaň chce Olayinku! Seveřané nabízejí opoře Slavie pohádkový plat

Petar Musa je na odchodu do portugalské Boavisty, Slavia řeší budoucnost Micka van Burena, o Davida Zimu je zájem v italské Serii A . To ale nemusí být všechno. Dánská média v úterý informovala o zájmu tamního velkoklubu FC Kodaň o křídelníka Petera Olayinku. Zdroje serveru iSport.cz potvrzují, že měla v uplynulých hodinách dorazit do Edenu konkrétní nabídka na zhruba 3,5 milionu euro, tedy přibližně 91 milionů korun. Severský celek navíc nigerijskému fotbalistovi nabízí pohádkový plat.

Není to tak dlouho, co kolem Petera Olayinky kroužily celky z bundesligy. Mluvilo se především o zájmu Leverkusenu a Stuttgartu. Podobně těžké váhy v tuhle chvíli podle všeho ve hře nejsou, přesto je o pětadvacetiletého fotbalistu za hranicemi nadále zájem.

Dánská média v úterý přišla se zprávou, že by Olayinku do svého kádru rád získal celek FC Kodaň. Zdroje redakce iSport.cz to potvrzují s tím, že do Edenu už měla dorazit dokonce oficiální nabídka. Její výše? Zhruba 3,5 milionu euro, tedy v přepočtu přes 90 milionů korun.

Je to výrazně méně, než si vedení českého mistra ještě před pár měsíci představovalo, v potaz je ale třeba vzít aktuální stav věcí. Olayinka má přetrvávající zdravotní problémy, v probíhající sezoně proto naskočil jen do tří utkání a na hřišti strávil pouze 87 minut.

Kodaň se snaží rodáka z Ibadanu nalákat na pohádkový plat, podle zákulisních zpráv mu nabízí roční příjem ve výši 670 tisíc euro. Tedy téměř 17,1 milionu korun! Navíc v čistém, po zdanění…

Už ve Slavii se Olayinka rozhodně nemá špatně, jeho měsíční příjem by měl lehce přesahovat hranici milionu korun. Přesunem na sever by si ovšem výrazně polepšil.

Rozhodující slovo ale budou mít představitelé Slavie. Ti sice měli Olayinkovi přestup do zahraničí přislíbit, je ovšem otázkou, zda je zrovna nabídka z Kodaně zaujme. Podle serveru IDNES.cz se tak nestalo, sešívaní měli původní nabídku odmítnout. Co na to Kodaň, která si rychlonohého fotbalistu vyhlédla jako náhradu za Mohammeda Daramyho, jenž zamířil do Ajaxu?