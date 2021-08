Hlavatý zase bez vytížení, skončí v Plzni? Talent láká Jarolím

Kroužily kolem něj Liberec a České Budějovice, ale zřejmě si budou muset nechat zajít chuť. Na Michala Hlavatého, toho času nevyužitého záložníka Plzně, totiž mají zálusk těžší váhy. Hlásí se Jablonec a hlavně Mladá Boleslav. Třiadvacetiletý fotbalista by mohl změnit dres během blížící se reprezentační pauzy.

Plzni patří už pět let, ale v nejvyšší soutěži za ni Michal Hlavatý odehrál zatím pouze nicotných šest minut. Mnohem větší stopu zanechal předtím během dvou sezon v Pardubicích, kterým nejprve pomohl čtrnácti brankami a čtyřmi asistencemi k postupu do nejvyšší soutěže a posléze ke klidné záchraně. Ve FORTUNA:LIZE sice už tak produktivní nebyl (1+2), nicméně stabilně kvalitními výkony si řekl o další šanci v kmenovém klubu.

Na startu letní přípravy se hlásil v Plzni s velkými ambicemi. Věřil, že na třetí pokus se do kádru českého top týmu už konečně probojuje.

„Určitě už jsem sebevědomější než v předchozích případech. Chtěl bych se v týmu udržet. Budu naplno makat každý den,“ prohlásil kreativní fotbalista. „Konkurence je zde obrovská, ale budu se snažit přesvědčit trenéry, že na to mám a můžu zde zůstat. Chci ukázat, že mám Viktorce co dát a že jí mohu pomoci.“

Jenže to se nestalo.

Hlavatý sice nastoupil v základní sestavě v prvním zápase druhého předkola Konferenční ligy proti Dynamu Brest (2:1), ale pak už navzdory velké marodce v týmu sbíral starty jen po drobtech. Čtyři minuty v odvetě s Brestem, pět minut proti Mladé Boleslavi, minuta na Bohemians – a víc už nic. Pak už z rotace vypadl nadobro. V posledních třech kolech se trenérovi Michalu Bílkovi ani nevešel do nominace, místo toho šel hrát za béčko ve třetí lize, což je samozřejmě pod jeho úroveň.

A to poutá pozornost klubů, které potřebují střed pole urychleně posílit. Jako první se ozval strádající Liberec, přidaly se i nevyrovnané České Budějovice. Jenže podle informací deníku Sport se do hry o subtilního fotbalistu vložily ještě zajímavější značky – Jablonec a především Mladá Boleslav, která je podle všeho na forhontě.

Důvod?

V první řadě samozřejmě peníze. Zatímco liberecký boss Ludvík Karl má nejradši hráče, kteří ho nestojí ani korunu, majitel Mladé Boleslavi Josef Dufek nemá problém sáhnout do peněženky a zcela automaticky převzít klidně celý hráčův plat, jak to udělal třeba v případě Ondřeje Karafiáta ze Slavie.

Dalším argumentem pro Hlavatého přesun do Mladé Boleslavi je pak úzký vztah hráčova agenta Pavla Pasky s trenérem Karlem Jarolímem. „Je možné, že Hlavatý do Mladé Boleslavi odejde. Ale pokud se tak stane, bude to až v reprezentační přestávce,“ řekl deníku Sport zdroj blízký vedení plzeňského klubu.

Viktoria teď řeší pouze čtvrteční odvetu play off Konferenční ligy na hřišti CSKA Sofie. Vše ostatní počká.