Silný ročník 99. Sigma má žně, průlom pro talenty. Jací Zifčák a spol. jsou?

Možná si ještě vybavíte velké téma Sport magazínu z podzimu 2017 , které rozebíralo mimořádně úspěšný olomoucký ročník 1993. Parta kámošů spolu válela v mládeži a tehdy to naplno rozbalila i v lize. Sigma bavila fanoušky, vrcholem byly souboje se Sevillou. Jakub Plšek či Tomáš Zahradníček hráli nejlepší fotbal kariéry, Šimon Falta s Davidem Houskou to dokonce dotáhli až k premiérové reprezentační pozvánce. Teď se na scénu derou jejich o šest let mladší nástupci. V zamčené části obsáhlého článku najdete i představení pětice výrazných talentů z ročníku 1999 očima mládežnických trenérů Jiřího Žiláka a Pavla Tökölyho.

„Devět trojky byly vynikající, není náhoda, že jich to tolik dotáhlo do profesionálního fotbalu. Ale kluci z devadesát devítek je už teď pomalu dorovnávají,“ říká Pavel Tököly, dlouholetý mládežnický kouč Sigmy, jemuž obě skvadry prošly rukama. Spoustu z nich vyskautoval a do Olomouce přivedl z přilehlého okolí, ale i vzdálenějších Jeseníků právě on, takže ví, o čem mluví.

Minulý víkend ho musel potěšit, produkty vyhlášené hanácké akademie totiž pořádně osvítily ligu. Pavel Zifčák řídil Jílkovu mančaftu výhru 4:1 ve Zlíně gólem a asistencí, Ondřej Zmrzlý zase bezpečně zavřel levou stranu obrany. Jakubu Matouškovi nebyla branka uznána kvůli ofsajdu, ale beky Fastavu pořádně větral. Což se dá říci také o dvou hostech v Pardubicích. Mojmír Chytil krásnou hlavou trefil tři body proti Bohemians a Jiří Sláma zajistil pojistku geniální asistencí. Zifčák se Zmrzlým pak ve středu třemi góly zařídili pohárový postup v Uničově.

Slušná fazona, viďte?

Zejména z této pětice by Sigma v následujících letech měla pořádně profitovat. Zas taková náhoda ani překvapení to však není, konkurenci drtili vždycky. Vyhráli dorosteneckou ligu, následně i juniorskou. Ve starších žácích při atraktivní konfrontaci trápili i vrstevníky z Realu Madrid. V jeho tréninkovém centru, kam puberťáky přijeli podpořit i rodiče, se prezentovali nadčasovým fotbalem.

„Náš ročník 1999 byl kvůli velké konkurenci trochu v ústraní. Sigma měla chlapiska jako Zifčák, Chytil... Ti byli vidět nejvíc, fyzicky byli nad námi. My jsme nebyli špatní, ale ne top jako oni,“ vzpomíná stejně starý brankář Baníku Radovan Murin, jenž nyní kryje záda Janu Laštůvkovi.

Otázka nezněla, jestli se jednou prosadí i na top úrovni, ale kdy. Bývalý trenér Radoslav Látal z nich udělal právoplatné členy áčka a na jeho staronovém nástupci Jílkovi teď je, aby s nimi trpělivě pracoval a jejich růst podpořil.

Taková je ostatně dlouhodobá strategie klubu, kterou na jaře potvrdila i analýza serveru CIES Football Observatory. Podle ní v předchozí sezoně