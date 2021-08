Petržela rozhodl fešáckým lobem: Psali, že jsem „PoloSchick“

Hezký „lobíček“. Mazácký, prostě něco z dílny Milana Petržely (38). V běhu hodil okem po brankáři Markovičovi a měl jasno. „Gólman mi chtěl ukopnout balon, ale měl to strašně daleko. Kluci v šatně říkali, že na iSportu psali, že jsem PoloSchick,“ líčil pobaveně záložník Slovácka.

Napadlo vás jiné řešení než lob přes Jakuba Markoviče?

„Ne, byla to jasná volba. Gólman vyběhl a pak začal couvat. Zkusil jsem vystřelit takto.“

Zvládli jste duel, z něhož jste měli obavy, co?

„Věděli jsme, že to bude velmi náročný zápas. Pardubice jsou výborné, běhavé mužstvo. První poločas jsme měli hru pod kontrolou, dali jsme dvě branky. Hodnotím ho kladně. Druhý už byl horší. Zase jsme zalezli a čekali, až se dostaneme pod tlak. Soupeř toho využíval, hrál jednoduše, nakopával balony. Přesto jsme měli šance, které se daly proměnit.“

V minulé sezoně vás Pardubice dvakrát porazily. Cítili jste extra motivaci jim to vrátit?

„Už jsme je chtěli porazit a zlomit to. Tentokrát jsme se na ně dobře připravili. Je super, že jsme to takto zvládli.“

Konečně jste dohráli bez červené karty. Bylo to velké téma přes týden?

„Nijak jsme to nerozebírali. Akorát jsme si řekli, že už je toho dost a měli bychom se víc soustředit na věci okolo. Vymlouvat se na rozhodčí a podobně. Soustředili jsme se na hru a nerozptylovali se.“

Rozjezd do sezony vám vyšel skvěle, že?

„Bodů jsme udělali dost. Některé zápasy nám tolik nevyšly, jiné až nad očekávání ano. Hodnotím to celkově kladně.“

Slyšeli jste z tribuny potrestaného Martina Svědíka?

„Myslím, že ani moc nekřičel. Na lavičce je samozřejmě slyšet víc. Ale myslím, že to nikdo nevnímal. V tomto podle mě problém nebyl.“

Sedí vám post ofenzivního křídla v systému 3-4-3?

„Je to lepší, že se nemusím až tak vracet. (úsměv) Dostávám se víc do šancí, do zakončení. Pro mě je to určitě dobrý post.“

Žádný zápas jste ještě neodehrál celý. Pořád cítíte kondiční deficit po zranění z přípravy?

„Sil ještě nemám hodně. Vždycky kolem šedesáté minuty to na mě přijde. Kdybych tam zůstal déle, asi s tím problém nemám. Ale trenéři už to mají asi nastavené, že mě v tu dobu stáhnou. Repre pauza slouží k tomu, aby se dohnaly resty. I já budu něco dohánět. Doufám, že to nebude moc náročné a bude i čas na odpočinek a nabrání sil.“

Jak působíte na útočníka Václava Jurečku, aby proměňoval víc šancí?

„Nějaký tlak na něho nevyvíjíme. Samozřejmě by nám pomohlo, kdyby ty šance proměňoval. Ale nechceme ho trápit a házet na něho ještě větší depresi než má. Štve ho, že góly nedává. Když dá třeba dva po sobě, mohl by to zlomit a být hodně dobrý střelec.“