Trenéři pro Liberec. Poslední tým povedou Kozel s Kopeckým!

Měla by to být tutovka. Poslední Liberec už našel kouče, který by ho má vyvézt ze dna tabulky. Podle zdrojů Sportu mužstvo převezme v reprezentační pauze Luboš Kozel (50), k ruce si vezme svého oblíbeného asistenta Ivana Kopeckého! Tahle dvojice spolupracovala už v Baníku, na konci února však byla odvolána. Od té doby byl Kozel bez angažmá.