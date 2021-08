Nečekaný návrat. Sýkora už Viktorii dvakrát vypekl a naštval Šádka

Z přestupu Adriela Ba Louy z Plzně do Lechu Poznaň se nakonec vyklubal trejd, opačným směrem totiž zamířil Jan Sýkora. Bývalý hráč Sparty, Brna, Liberce, Slavie a Jablonce by si první ligový start v dresu mateřského klubu mohl připsat už dnes proti Hradci Králové. V sedmadvaceti letech – a deset roků poté, co Viktorii ve zlém opustil.