Plzeňské fiasko v Sofii: pasivita, Hybšův nesmysl a miliony v trapu

Před čtvrtečním výkopem v Bulharsku vedli díky domácí výhře dva nula. Jenže slibný náskok fotbalisté Viktorie Plzeň trestuhodně promrhali. Západočeši podlehli v odvetě play off Konferenční ligy CSKA Sofia 0:3, gól ze samotného závěru druhého prodloužení znamená trpký konec v pohárové Evropě. Co stálo za zmarem Viktorie?

Hybšův nesmysl Naskočil do prodloužení za vyšťaveného Radima Řezníka, na levé straně zvládal bez větších problémů. Jenže klíčový moment jde za ním. Matěj Hybš u rohového praporku zcela zbytečně zatahal za dres Yomova, asistent sudího dobře viděl celou situaci z necelého metru. Zvedl praporek a domácí dostali standardní situaci a rozhodli. Nesmyslný zákrok střídajícího hráče, který přišel do Plzně s cílem nahradit legendárního Davida Limberského, stál Viktorii nejdůležitější zápas sezony. Matěj Hybš po prvním utkání druhého předkola • Foto Dominik Bakes / Sport

Pasivní druhá půle CSKA šlo za postupem odvážně srdcem i herní kvalitou. Ve druhém poločase soupeře přišpendlilo k vápnu, Plzeň se absolutně nedostala na balon a jen odolávala velkému domácímu tlaku. Trenér Bílek přitom už před utkáním tušil, že cesta k postupu do pohárové Evropy vede jen přes aktivní, odvážný projev. „Nedostali jsme se tolik do hry, jak jsme sami chtěli, nebyli jsme nebezpeční pro soupeřovu branku. Nevím, jestli v tom byla naše nezkušenost, mohlo to být i tím, že nám docházely síly, i kvalitou soupeře,“ hledal Bílek příčiny. Plzeňská lavička během utkání na půdě CSKA Moskva • Foto FCVP/Jan Kubíček

(Ne)uklidnění Chorého Viktoria mohla být v klidu už ve čtvrté minutě. Tomáš Chorý se dobrou aktivitou dostal k samostatnému nájezdu na gólmana, jenže balon do sítě neuklidil. Výtečný Busatto vytáhl jeden z klíčových zákroků večera a udržel svůj tým ve hře. Vytáhlý útočník poctivě odmakal celý zápas, dřel až do samotného závěru. Byť mu docházela šťáva, zůstal na place celé utkání. Pokud by jeho šance skončila gólem, odlétala Plzeň ze Sofie s mnohem lepším výsledkem. Plzeňský útočník Tomáš Chorý na kolenou během utkání proti CSKA Sofia • Foto FCVP/Jan Kubíček

Ztracený Bucha Mnohdy dokáže odtáhnout celý zápas, vykouzlí krásné střely, dává góly. Střed pole patří v Plzni jemu, když je zdravý, patří bez debat do základu, Jenže v Sofii zůstal Pavel Bucha hluboko pod svými schopnostmi. V úvodu utkání poztrácel dost balonů, v průběhu času se zcela vytratil. Od klíčového polaře potřebuje Plzeň mnohem víc, aby zvládla enormně těžkou bitvu. Plzeňský záložník Pavel Bucha • Foto Michal Beránek (Sport)