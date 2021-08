Dvanáct z dvanácti! Vrba už je mezi strážci Letné. Kdo drží rekord výher?

Kdo doma vyhrává, má z poloviny vyhráno. „Před vlastními fanoušky je to nejdůležitější,“ přiznal Pavel Vrba po 12. výhře z celkových 12 ligových představení. Sobotní vydřený triumf nad Českými Budějovicemi vystřelil úspěšného kouče mezi trenérskou elitu. Pouze ve třech případech v historii samostatné české ligy se stalo, že by šéf sparťanské lavičky vyhrál doma na Letné víc zápasů v řadě. Rekord už přes dvacet let drží Ivan Hašek. Jeho Sparta slavila dvacetkrát za sebou.