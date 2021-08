Zklamaný Sýkora po návratu: Bolí to. Proti Spartě musíme zabrat a vyhrát

Po deseti letech se vrátil do mateřského klubu a podle očekávání se Jan Sýkora okamžitě objevil v základní sestavě. „Předvedl své kvality, i v první půli patřil k těm aktivnějším. Předvedl dobrý výkon, určitě bude posilou, když něco natrénuje a zlepší fyzickou kondici, v poslední době u něj nebylo herní vytížení tak velké. Hodně nám pomůže, jsem o tom přesvědčený, škoda že v prvním poločase neproměnil svou šanci,“ hodnotil jeho výkon trenér Michal Bílek. Sedmadvacetiletý záložník byl ke svému výkonu kritičtější.

Vaše premiéra v plzeňském dresu nevyšla. Takže velké zklamání?

„Je to tak, přijeli jsme sem pro tři body a nemáme žádný. Jsme zklamaní, bolí to.“

Do zápasu jste šel po dvou krátkých trénincích s týmem. Jak jste se cítil?

„Dobře, kluci mi na hřišti pomohli. Kdybych proměnil svou šanci, cítil bych se ještě líp.“

Při vaší střele levačkou předvedl gólman Vilém Fendrich dobrý zákrok. Mohl jste něco udělat lépe?

„Mohl. Pak mě napadlo, že jsem mohl nohu spíš stočit a dát to na první tyč, než takhle na zadní. Nebo jsem měl aspoň střílet po zemi. Snažil jsem se balon hlavně trefit, ale gólman tam šel napřed a chytil mi to. Mrzí mě to.“

Na pravé straně jste si s Milanem Havlem rozuměli, docela vám to fungovalo. Bude to dobré?

„Sice nám to fungovalo, ale musíme si říct, že jako tým si odvážíme nula bodů, takže na tyhle soudy je asi teď brzo. Musíme příští zápas po reprepauze zabrat. Máme doma Spartu a musíme vyhrát.“

Přijde teď reprezentační přestávka vhod?

„Myslím si, že jo. Poslední dva zápasy byly náročné na psychiku, nepovedly se, jak bychom si představovali. Teď potrénujeme a po pauze do toho musíme vlítnout.“

