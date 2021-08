Trpišovský: Zima se měl odpojit od týmu, Sima se dotahuje do Anglie

Měl v základní sestavě Abdallaha Simu. Nakonec ho nemohl nasadit, protože je krok od přestupu do anglického Brightonu. To samé platí o stoperovi Davidovi Zimovi, jenž míří do italského AC Turín. V těchto nestandardních kulisách ztratila Slavia body v Karviné za remízu 3:3 a trenér Jindřich Trpišovský řešil za pochodu ještě další trable. Třeba se zraněním kapitána Ondřeje Kúdely a agresivní hrou soupeře. Prostě divoký den pro „sešívané“…

Už brzy přijdete o křídelníka Abdallaha Simu, že?

„Byl v základní sestavě, ale hodinu před zápasem v Karviné jsme se dozvěděli, že nenastoupí. Klub z Premier League si to nepřál. Taková byla dohoda. Přestup je ve fázi dotahování.“

Odchází i obránce David Zima do italského AC Turín?

„Měli jsme ještě během dopoledne signály, že se odpojí od týmu. Pak jsme dostali informaci, že s ním můžeme počítat. Nevím, co se kolem toho změnilo, nebyl jsem na telefonu.“

Umíte si představit, že o něj po zranění dalšího stopera Ondřeje Kúdely přijdete?

„O těchto věcech nerozhoduju. To je na jiných lidech. Jen můžu mít nějaký názor. Záleží na částce a přání samotného hráče. Jde o italskou ligu. Musíme myslet i na toho kluka a na klub. My trenéři se podle toho pak budeme muset zařídit. Hráčů máme dost, třeba by se to muselo řešit v zimě.“

Jak to vypadá s Kúdelou?

„V první fázi si stěžoval na kotník. Pak mu šla bolest ze zadní strany nohy nahoru. Nemohl chodit, byl o berlích. Zranil se taky Ousou. Doufám, že se během reprezentační pauzy dají oba do pořádku.“

Co další absentéři?

„Bah je nemocný, má virózu. U Stancia rozhodl program. Má zítra (v pondělí) ráno sraz rumunské reprezentace. Letělo mu letadlo přes Amsterdam. V úterý letí z Rumunska na Island. Po Legii jsme na něm viděli, jak je vyčerpaný. Nebyl ve stavu, kdy by byl schopný nastoupit v základní sestavě. Chceme předejít problémům, které někteří hráči mají. Byla to prevence. Chtěli jsme ho pustit za rodinou na víkend, kterou má v Rumunsku.“

Jak jste viděl divočinu v Karviné?

„Skvělý vyrovnaný zápas, šest gólů, spousta šancí. Karviná jich měla možná víc. Byla to dobrá podívaná pro lidi. Upřímně, na vítězství jsme neměli. Na druhou stranu, bylo tam deset zákroků, které do fotbalu nepatří. Byl to velký boj. Představoval bych si, že tam bude víc fotbalu a míň faulů. Chtěl bych, aby byla hra plynulejší. Dvakrát jsme vedli a měli jsme to dohrát. I v tom stavu, ve kterém jsme byli. Tohle je pro mě zklamání. Ale soupeř si za ten důraz v pokutovém území a v soubojích remízu asi zasloužil.“

Přišlo vám, že hráli domácí příliš agresivně?

„Bavíme se o tom, že chceme chránit zdraví hráčů. Myslím, že to tam tentokrát nebylo. Viděli jsme ve čtvrtek na Legii. První zákrok a ve čtvrté minutě červená karta. Můj názor je, že zákroků tohoto druhu bylo dneska v Karviné víc. Musíme dovolit technickým hráčům hrát fotbal. Chci vidět góly, centry, průniky, kličky. Pak jsou věci, které to narušují. K fotbalu patří, ale musí být potrestané. Čistého času se hrálo strašně málo. Byla spousta přerušování.“

Slavia málokdy dostane tři góly. Proč se to stalo zrovna teď?

„Všechny šance domácích, kromě té první gólové situace z brejku, byly ze vzduchu. Karviná hrála výborně, měla obrovskou výškovou a silovou převahu. Bylo proti nám hodně standardních situací. Nedokázali jsme ve druhé půli být souvisleji na balonu, abychom se z toho tlaku dostali. Někteří hráči nedohrávali na svých postech.“

