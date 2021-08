Julínek bude po řežbě v Karviné dva zápasy mimo. Trest i pro Fraňka

Pořádně ostrý duel, už od začátku drsné zákroky od podlahy. Karvinští na složitém terénu proti Slavii až doslova létali do faulů, které byly i podle Komise rozhodčích za hranou. Sudí Pavel Julínek slovy předsedy KR Radka Příhody neochránil zdraví hráčů dostatečně. Komise tak omezila rozhodčímu delegaci na dvě utkání a videoasistentovi Ondřeji Pechancovi na jeden zápas.

„Shodli jsme se, že rozhodčí pustil tvrdší hru, než je nezbytně nutné. V určité chvíli měl vstoupit a začít chránit zdraví hráčů. Nebylo to podařené utkání,“ uvedl Příhoda. Jako nejkřiklavější moment uvedl moment ze 77. minuty, kdy Tomáše Holeše skluzem propnutou podrážkou sestřelil Daniel Stropek. V této chvíli podle předsedy Komise rozhodčích pochybil i videoasistent Ondřej Pechanec, který nepovolal Julínka k monitoru.

Nejednalo se ale o jedinou situaci, při které mohl sudí podle Příhody tasit rovnou červenou kartu. Minimálně oranžových zákroků bylo několik. Hned ve čtvrté minutě přilétl na saních Eldar Šehič a Ondřej Lingr mohl být hodně rád, že se jeho skluzu zázračně vyhnul. O chvíli později zase Lukáš Bartošák ve sprintu zašlápl podrážkou achillovku Aihama Ousoua, podle názoru Sportu šlo o další červený zákrok. „Byly momenty, kdy toho rozhodčí mohl vstoupit,“ souhlasil předseda KR.

Karviná - Slavia: Šehič pořádně tvrdě zajel Lingra, dostal jen žlutou

Emoce zase na straně karvinských vzbudilo vyloučení Jozefa Webera. „I trenér se má připravovat na utkání a já jsem se připravoval na to, kdo zápas vede. Když slyším slovo Fevoluce, musím se někdy pousmát. Ugriluje a usmaží si mě tady člověk, který už byl suspendován i předchozími vládami,“ utrousil karvinský trenér pro O2 TV Sport směrem k Julínkovi.

„Slova pana Webera nehodnotím, na utkání jsem nebyl,“ kontroval Příhoda. „Vycházíme ze zápisu o utkání a to, co se opravdu stalo, je na Pavlu Julínkovi. Bude nejlepší, když se k tomu vyjádří spíš on,“ doplnil šéf sudích.

Karviná - Slavia: Kouč Weber byl za protesty vyloučen

„První žlutou kartu obdržel pan Weber za reakci na nás proti jednomu z rozhodnutí na hrací ploše, kdy gestikuloval a říkal, že to nebyl faul a je z toho branka,“ popsal situaci pro Sport Pavel Julínek. „Nehledě na to, že to nebylo během zápasu poprvé, kdy jej upozorňoval čtvrtý rozhodčí. Nenapomínal jsem ho tedy hned za první prohřešek, už byl několikrát upozorněn,“ přidal rozhodčí.

„Druhá žlutá karta byla taxativní, kdy pan Weber vyběhl mimo svoji technickou zónu na popud rozhodnutí asistenta pana Hájka a vehementně gestikuloval směrem k němu. Po udělení dvou žlutých karet zahodil bundu směrem na domácí lavičku a odešel na tribunu, kde být neměl, proto jsme ho poslali do kabin. Ve vzteku na mě ještě zavolal ‘Julínku, ty jsi hovado,‘“ doplnil sudí.

Ani slávistická lavička nebyla zcela v klidu, hlavně asistentu Zdeňku Houšteckému sudí důrazně domlouvali. „Rozdíl oproti panu Weberovi je v tom, že u lavičky domácích jsem Zdeňku Houšteckému domlouval asi v 9. minutě slovně. Vysvětlil jsem mu svoje rozhodnutí na hrací ploše. Šlo o první reakci, že takhle by se chovat neměl. Pan Houštecký to přijal a do konce zápasu už byla slávistická lavička relativně v klidu, což mi potvrdil i čtvrtý rozhodčí,“ popsal Julínek.

I v zápase Sparty byla namístě červená karta po faulu loktem ze strany Michala Škody na Filipa Panáka. Zákroku přitom předcházel další loket v podání Adama Hložka. „Tam měla přijít žlutá karta,“ prohlásil Příhoda. „Možná, že kdybychom se dočkali napomenutí, hráči by si dali větší pozor a brali to jako varování. Pak Michal Škoda udeřil loktem Filipa Panáka a je potřeba říct, že tyto zákroky nechceme, máme v záměru chránit zdraví hráčů.“

„Ruka byla ohnutá, vystoupil kloub u loktu, což je právě ona zbraň. Hráč je zodpovědný za své paže ve výskoku,“ vysvětlil Příhoda verdikt Komise rozhodčích. „Když hráč trefí soupeře do spánku do měkkého místa, nic víc už není. Chceme dát ven zprávu, že tyto lokty nechceme. Není loket jako loket, ale cítíme, že tady už to má přijít. Důležitá byla i výška, úder mířil nad oblast spánku.“ Pavlu Fraňkovi tak Komise rozhodčích omezila delegaci na jedno utkání.