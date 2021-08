Inventura Slavie: Kúdelu trápí kotník, Koláře žebro. Kdy se vrátí?

Smůla se na něj lepí. Sotva obránci Ondřeji Kúdelovi vypršel disciplinární trest od UEFA a mohl zase začít naskakovat do mezinárodních zápasů, tak se zranil. V nedělním utkání v Karviné se na hrbolatém terénu chystal odkopnout míč, jenže špatně došlápl a musel se nechat vystřídat. Má problémy s kotníkem a podle prvotních odhadů má být mimo hru zhruba tři týdny.

Co to znamená? Přijde o kvalifikační zápasy národního týmu proti Bělorusku a Belgii a také o přátelský duel proti Ukrajině. Dohromady by se měl dávat ještě po reprezentační pauze a neměl by stihnout ligové utkání proti Slovácku, vstup do Konferenční ligy s Unionem Berlín a možná ani následné vršovické derby na Bohemians. „Sešívaní“ i reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý si od jeho návratu hodně slibovali, teď musejí znovu vymýšlet nová řešení.

Pobitý odjel z Karviné i brankář Ondřej Kolář, jenž bude také nuceně absentovat v reprezentaci. Ve skrumáži v závěru posledního utkání se těžce zvedal a oddychoval. Dostal naloženo, ale jelikož už měla Slavia všechna střídání v tu dobu vyčerpána, musel zápas dochytat. V závěru pak ještě jednou inkasoval.

SESTŘIH: Karviná - Slavia 3:3. Tvrdý thriller a první ztráta sešívaných v závěru

U Koláře momentálně není diagnóza podle informací deníku Sport úplně jasná. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík na Twitteru oznámil, že se jedná o zlomené žebro. Jisté je, že s ním má gólman potíže. Zatím tam má otok a v průběhu týdne by měl podstoupit další vyšetření. To by mělo odhalit, jak vážné zranění je. Jestli má žebro zlomené, nebo naražené. Každopádně ve hře je v obou případech varianta, že by slávistická jednička stihla i s pomocí injekcí už první utkání po reprezentační přestávce proti Slovácku. Uvidí se.

Za ním zatím dál čeká na příležitost Aleš Mandous, který po letním příchodu z Olomouce neodchytal ještě ani minutu. Všechna dosavadní utkání odseděl na lavičce, i když Kolář v některých zápasech nevypadal jistě.

Trenér Jindřich Trpišovský nulové vytížení Mandouse vysvětloval tím, že adaptace brankáře ve Slavii zabere nejvíc času a že obrana se pořád mění a pro nováčka mezi tyčemi není v takové situaci jednoduché naskočit. Zároveň slíbil, že Mandous se do brány dostane. Přijde po reprezentačním bloku šance pro něj, nebo se Kolář stihne vrátit?