Vrbův návrat do Plzně: rozbitý vztah se Šádkem, ale i bouřlivé přivítání

S trochou nadsázky (ale opravdu jen trochou) můžeme říct, že stvořil Viktorii Plzeň. Pavel Vrba vytáhl klub ze západu Čech mezi zdejší smetánku. Třikrát s ní slavil mistrovský titul, třikrát si užíval zápasy v základní skupině Ligy mistrů. Dnes se do Štruncových sadů vrací. Vůbec poprvé v životě jako soupeř. Bude totiž stát na lavičce konkurenční Sparty. Co zkušeného kouče v Doosan Areně čeká?

Je to typický charakterový rys Pavla Vrby. Jistá prostořekost. V pozápasových rozhovorech a tiskových konferencích se čas od času mění v neřízenou střelu. Jednu věc mu ale nelze upřít: moc dobře zná hranu, za kterou už se nesmí pustit.

I proto dnes večer vyrazí do Štruncových sadů s naprosto čistým svědomím. Byť by asi našel celou řadu důvodů, o Viktorii nikdy špatně nemluvil. A o jejích příznivcích už vůbec ne. Na to si vždy dával extra pozor.

„Nikdy jsem s fanoušky Plzně problém neměl. Není důvod, aby se něco dělo. Myslím, že fanoušci Viktorky jsou korektní. Ví, že jsem tam odvedl nějakou práci. Věřím, že budu přivítaný příjemně a bude to čistě o fotbale,“ nechal se slyšet úspěšný trenér.

Na Vrbu skutečně čeká srdečné uvítání. Navzdory přesunu na „druhý břeh“ mají fanoušci charismatického kouče v oblibě. A podle informací deníku Sport mu to dají ve večerním hitu patřičně najevo. Žádný pískot nebo nadávky, nic takového. Vrbovi se bude v Plzni aplaudovat.

Možná tedy s jednou výjimkou. V zákulisí se mluví o tom, že nejtvrdší jádro příznivců Viktorie nepřijalo dobře tradiční kotoul, který Vrba vysekl v červenci na Letné po postupu přes Rapid Vídeň.

„Může se stát, že se k tomu kotel vrátí. Ať už nějakým pokřikem, či transparentem. Bude to ale spíš nadsázka než nějaká skutečná zloba. Pavla ve Štruncákách rádi uvidíme. Rozhodně jsme nezapomněli, co pro klub udělal,“ potvrzuje člověk z blízkosti plzeňského kotle, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Onen pověstný kotoul nepotěšil kromě fanoušků i jednoho z nejbližších Vrbových parťáků během plzeňského tažení. Obránce Davida Limberského.

„Ať si na Spartě dělá třeba hvězdy, ale kotouly by měl nechat v Plzni,“ usmál se bývalý reprezentant začátkem srpna v O2TV.

Limberského namíchl Vrba: Kotouly ať nechá v Plzni. Co mu radil zlepšit?

Plzeňské společenství žije v tom, že tahle charakteristická oslava, kterou Vrba doprovázel mistrovské tituly a účasti v Lize mistrů, neměla brány Doosan Areny nikdy opustit.

„Při prvním nějakým postupu to válí na Spartě, takže to se mi samozřejmě nelíbí... Psal jsem to i přímo trenérovi, ale zatím mi neodpověděl,“ prohodil pobaveně Limberský.

Ani tohle ovšem symbiózu mezi plzeňskými ochozy a sparťanským koučem nenaruší. Samotná Viktoria naopak bývalému trenérovi speciální přivítání nechystá. Žádné poděkování za odvedené služby, vzpomínkové video či předání památky přímo na ploše. Nic takového podle informací Sportu v plánu není.

Důvody jsou dva.

Zaprvé: Západočeši se plně koncentrují na samotný zápas. Půjde v něm o strašně moc, oba kluby nadále spojují nejvyšší ambice. A výsledek vzájemné bitvy může nastavit další směřování obou velkých klubů.

Zadruhé: Rozchod Vrby s tehdejším generálním ředitelem (a nyní už i majitelem) Adolfem Šádkem rozhodně nebyl idylický. A následný trenérův přesun do sparťanských barev vzájemným vztahům taky nepomohl.

Impulsivní kouč má každopádně před sebou vysoce emotivní utkání. Z Letné proudily v průběhu týdne signály, že blížící se návrat do důvěrně známého prostředí Vrbu nijak neovlivnil. Zůstával klidný, plně koncentrovaný na přípravu mužstva. To se ale s blížícím se výkopem může změnit, téměř určitě se dostaví nervozita.

„Lhal bych, kdybych řekl, že to pro nás nebude zvláštní utkání. Ale teď pracujeme ve Spartě a chceme, aby byla úspěšná,“ prohlásil pro klubový web asistent Zdeněk Bečka, jenž i v Plzni stál po Vrbově boku.

Podobně to vidí i hlavní kouč. „Na návrat do Plzně se těším,“ zdůrazňuje Vrba.

Nezhořkne mu?

Pavel Vrba v Plzni (říjen 2008 – prosinec 2013, červenec 2017 – prosinec 2019)

Celkem

Soutěžní zápasy 326

Výhry 192

Remízy 66

Prohry 68

Skóre 603:351

Bodový průměr 1,97 Liga

Zápasy 242

Výhry 148

Remízy 55

Prohry 39

Skóre 450:224

Bodový průměr 2,05 Liga mistrů (včetně kvalifikace)

Zápasy 34

Výhry 16

Remízy 5

Prohry 13

Skóre 58:66

Bodový průměr 1,56 Evropská liga (včetně kvalifikace)

Zápasy 36

Výhry 20

Remízy 6

Prohry 10

Skóre 59:36

Bodový průměr 1,83 Domácí pohár

Zápasy 11

Výhry 7

Remízy 0

Prohry 4

Skóre 32:20

Bodový průměr 1,91 Český Superpohár

Zápasy 3

Výhry 1

Remízy 0

Prohry 2

Skóre 4:5

Bodový průměr 1,00 Trofeje

3x český titul 2011, 2013, 2018

1x český pohár 2010

1x český Superpohár 2011

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Doosan Arena, Plzeň