Plzeň - Sparta očima expertů: Ukáže se pravá síla, co Hložek či marodi?

Šlágr sedmého kola fotbalové FORTUNA:LIGY mezi Plzní a Spartou je okořeněný několika pikantními okolnostmi od desetiletého výročí od poslední výhry Letenských, návratu Pavla Vrby na místo činu až po plzeňský krach v pohárech. Zeptali jsme expertů či pamětníků: Na co/koho jste nejvíc zvědavý? a Zlomí Sparta desetiletou sérii bez výhry v Plzni? Odpovídá Dušan Uhrin mladší, Horst Siegl, Tomáš Zápotočný a Karel Krejčí.

Dušan UHRIN mladší bývalý trenér Plzně Beauguel vs. obrana Sparty

„Především na to, jak Plzeň po dvou neúspěších takhle těžký zápas zvládne, protože pro ni to bude pro vývoj sezony dost stěžejní duel. Naopak Sparta je v trochu jiné situaci. Ale kdybych měl říct hráče, na kterého jsem zvědavý, bude to Jean David Beauguel. Jsem zvědavý, zda si poradí se sparťanskou defenzivou, či naopak, jak si hosté poradí s ním.“ Vyhraje Plzeň

„Jestli chce Sparta vyhrát titul, musí takový zápas jednoznačně vyhrát. Pro vývoj sezony je to klíčová věc. Na druhou stranu, Plzeň se potřebuje chytit. Potřebovala by, aby se jí zvedla psychika, a výhrou nad Spartou by si dost pomohla. Hodně napoví, jak si povedou jednotlivé obrany. Především jak zvládne plzeňská defenziva hostující útok. Můj tip je 2:1 pro Plzeň.“ RENTGEN: Souboj snajprů. Rozhodne šlágr Beauguel, nebo Hložek?

Horst SIEGL čtyřnásobný král ligových střelců Ukáže se síla Sparty

„Těším se na to, jak se předvedou ofenzivní hráči, protože oba týmy mají velmi silné útoky. Nicméně hlavním motivem pro mě je, jak si Sparta poradí s tou nelichotivou bilancí bez výhry. Nyní přichází období, kdy se ukáže, jak na tom tým je po psychické, mentální a morální stránce. Čeká ji Plzeň, Bröndby, Jablonec a venku Zlín, Rangers a pak derby. Nechci tvrdit, že dosud měla jen slabé soupeře, ale teď přijdou opravdové zkoušky.“ Jede tam v jiném rozpoložení

„Deset let někde nevyhrát, to zní strašně. Je to fakt dlouhá doba a asi už je to na zamyšlení. Poslední výhru si trochu pamatuji. Sparta byla zataženější a čekala, co jí Plzeň dovolí. Tentokrát tam jede v trochu jiném rozpoložení. Ale na druhou stranu, ve Viktorce jsou Míša Bílek s Horvim (Pavel Horváth, pozn. red.), kteří budou chtít na Spartu určitě něco vymyslet. Na hřišti rozhodne momentální forma a vůbec si netroufám říct, kdo má k výhře blíž. Přeci jen hraje první s druhým.“ SÁZKAŘSKÉ TIPY: Sparta by mohla vyhrát v Plzni, Liberec opět bez vítězství

Tomáš ZAPOTOČNÝ bývalý obránce, pamětník poslední výhry Sparty v Plzni Na Hložka a spol.

„Nejvíc se těším na výkony mladých hráčů. Na straně Sparty jsou to Adam Hložek a Adam Karabec, pokud dostane šanci. U Plzně mě zase zajímá Pavel Bucha. Jsou to kluci, které znám ze společného působení v reprezentaci do 21 let, které v lize sleduji a hodně se o ně zajímám. K tomu očekávám i bouřlivou atmosféru na tribunách, takže jsem docela natěšený.“ Věřím tomu, jde nahoru

„Spartě nyní hodně věřím. Ukazuje se rukopis Pavla Vrby a mužstvo jde nahoru, což mě těší. A jako divák vidím, že Plzeň je v určité krizi. Hodně ji ovlivnilo, že nepostoupila do evropských pohárů. V lize se jim sice daří držet se u Sparty, ale od začátku sezony to na mě nepůsobí přesvědčivým dojmem. Ani její hra se mi moc nelíbí. Sám jsem zvědavý, jak se Plzeň s tak silným soupeřem popasuje.“ iSport podcast: Vrba přizpůsobil chování Spartě. Ještě ale nemusel ukázat druhou tvář