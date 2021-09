Trubač o Teplicích: Spousta šancí a nedáme nic... V našem stylu trpím

Opět jste vedli a opět z toho nic není. Co k tomu říct?

„Věděli jsme, že Baník byl v laufu a hrál na startu sezony velmi dobře. Chtěli jsme se mu vyrovnat v osobních soubojích. Má dobrou výšku. Prvních 50 až 60 minut jsme se jim minimálně vyrovnali. V prvním poločase je možná i zaskočily naše příležitosti. Škoda, že jsme je neproměnili. Ve druhém poločase jsme přestali hrát, byli jsme pasivní. A pramenil z toho vyrovnávací gól. Ten druhý už byl smolný.“

Nechybí vám větší snaha jak „zabít“ zápas? Jak nedovolit soupeři, aby zavětřil šanci?

„Může to tak být i nemusí. Nedokážu na to odpovědět. Nám se to stává celkem běžně. Na Bohemce jsme vedli 1:0 a prohráli 2:4. V Českých Budějovicích jsme byli celý zápas lepší a prohráli jsme 0:1. Každý vidí, jaké jsme schopní dostat góly. Baník jsme pustili do tří šancí a dostaneme dvě branky. My jich máme spoustu a nedáme nic. Zápas se nám ve druhé půli paradoxně otočil k lepšímu a stejně to ke třem bodům nedotáhneme. Vůbec tomu nerozumím. Asi hlavní roli hraje naše psychika. Už je to těžké.“

Kudy z toho ven?

„Je to jen na nás. Nesmíme koukat kolem sebe. Můžeme si za to my, jen Teplice. Přijde mi, že momentálně se snažíme opravdu na sílu urvat body. Vedeme 1:0, pochopitelně se bojíme o výsledek a víme, že si nemůžeme dovolit hrát nějaký okrasný fotbal. Holt se musíme naučit výsledek umět dotáhnout do úspěšného konce. Třeba i zkušeností. Přeci jen mladých hráčů máme poměrně dost. Nikdy nebudeme tým, který po vstřeleném gólu bude dál diktovat tempo hry, podle kterého se zápas dohraje. Spíš se to snažíme uhrát bojovností a čekáním na brejky.“

Jak se vám jako konstruktivnímu hráči v takovém stylu hraje?

„Pro mě jako středního záložníka je to složité, abyste udržel balon, rozdal ho do kombinace. Jsem jiný typ hráče a pro mě hra samozřejmě trpí. Byl bych radši, kdybychom hráli víc po zemi, kombinovali. Tohle nikdy nebude moje hra, ale musím se tomu naučit přizpůsobit.“

Nyní jedete do Karviné, která je v tabulce těsně nad vámi. Věříte, že se to tam zlomí?

„Musíme. Nemyslím si, že je to klíčový zápas. Stále je sice začátek, ale nemůžeme spoléhat na to, že budeme stejně jako v minulé sezoně honit body v prosinci. Jakmile pravidelně nebodujete, prostředek vám uteče a je strašně složité se z takové situace dostat. Pak už vám nestačí ani šest bodů k tomu, abyste pásmo hrající o záchranu opustil.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 62. Trubač Hosté: 66. Almási, 80. Mazuch (vl.) Sestavy Domácí: Čtvrtečka – Vondrášek (C), Mazuch, Knapík, Chlumecký – Jukl, Krunert (86. Hasil), Černý (78. Kodad), Trubač, Fortelný (78. Moulis) – Ledecký (65. Succar). Hosté: Laštůvka (C) – Tetour, Ndefe (79. Granečný), Lischka, Fleišman – Svozil, de Azevedo (46. Sor), Kaloč (59. Budínský) – Kuzmanović, Potočný (72. Juroška) – Jiří Klíma (59. Almási). Náhradníci Domácí: Laňka, Hasil, Kodad, Hyčka, Moulis, Grigar, Succar Hosté: Budinský, Budínský, Sor, Almási, Juroška, Granečný, Pokorný Karty Domácí: Krunert, Succar, Knapík Hosté: Lischka, Sor Rozhodčí Černý – Paták, Váňa Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice

