Bílek: Nejlepší zápas pode mnou. Titul chtějí „S“, my takhle nepřemýšlíme

Velkolepý triumf 3:2 nad Spartou zvedl náladu celé Plzni. Po haváriích z nedávné doby sehrála Viktoria skvělé utkání. Co skvělé, nejlepší od květnového příchodu trenéra Michala Bílka. „Ano, rozhodně to tak bylo. Mělo to tempo, energii, chtěli jsme dostávat Spartu pod tlak. Vše se nám dařilo. Navíc jsme dali krásné góly,“ lebedil si. Jeho tým se dostal na první místo FORTUNA:LIGY.

Jste maximálně spokojený?

„Dá se to tak říct. Sehráli jsme velmi dobré utkání, vyhráli jsme 3:2, porazit Spartu se cení. A to jsme ještě neproměnili nějaké šance. Kdybychom dali na čtyři jedna, bylo po zápase. Na stadionu panovala fantastická atmosféra, takhle to má bejt.“

Byl to dnes nejlepší výkon týmu od vašeho příchodu do Plzně?

„Ano, rozhodně to tak bylo. Mělo to tempo, energii, chtěli jsme dostávat Spartu pod tlak. Vše se nám dařilo. Navíc jsme dali krásné góly.“

Pochválíte se za složení základní sestavy? Vsadil jste na Jana Kopice i Jana Sýkoru.

„Honza Kopic měl dlouho zdravotní problémy, chvíli trvalo, než dostal příležitost. Siky zase na tréninku naznačoval svoje kvality. Oba kluci sehráli velmi dobré utkání, byli aktivní, pracovali nahoru dolů, nemůžu jim nic vyčíst.“

Máte za sebou složité období. Neprocpali jste se do Evropy, poslední ligové utkání s Hradcem Králové prohráli. Jaký vliv bude mít velké vítězství nad Spartou na váš tým?

„Je pravda, že jsme si něčím prošli. Proto jsme za tenhle zápas strašně rádi. Po psychické stránce je to samozřejmě velmi cenné. Ukázali jsme sílu. Teď bude potřeba, abychom na tento výkon navázali i v dalším průběhu ligy, když jsme vypadli z Evropy. Snad to zvládneme.“

Co jste vůbec s týmem provedl během reprezentační přestávky?

„Nic extra. Odpočinuli jsme si a dobře potrénovali. Z toho pak vyšel takový výkon. Už v přípravě jsem cítil, že má mužstvo energii a chuť. Jen jsme to přenesli na hřiště.“

Když jste převzal Plzeň, první zápas jste prohrál na Spartě 1:3 po velmi špatném výkonu. Co se pár měsíců poté změnilo?

„Přišel jsem s tím, že budeme hrát na tři obránce. Šli jsme do toho rovnou, měli jsme jen dva tréninky, ale tehdy jsme na Letné nebyli aktivní a prohráli jsme. Byli jsme hodně zalezlí. Beru to na sebe, nebyl to dobrý krok. Pak jsme se vrátili na čtyři obránce a začalo to víc fungovat.“

Mrzí vás závěry poločasů, kdy jste pokaždé inkasovali?

„Přesně tak. Mohli jsme to odehrát líp, měli jsme hrát jednoduše, hlavně před první brankou Karlssona. Podcenit s Hložkem souboj se nevyplácí. Škoda, že Choras (Tomáš Chorý) nedal na 4:1. Byly to nervy až do konce. Jsme rádi, že jsme to zase dotáhli. Důležité také je, že jsme se přesvědčili, že můžeme hrát skvělé zápasy s nejlepšími týmy naší ligy. Myslím, že i pohárové finále se Slavií, byť jsme ho prohráli, jsme odehráli dobře. Je to povzbuzující pro nás pro všechny.“

Vedete ligu. Hlásíte se do boje o titul?

„Titul chce vyhrát Sparta a Slavia. My takhle nepřemýšlíme.“

