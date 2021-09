Sýkorova radost z krásné trefy: Tohle jsme proti Spartě potřebovali!

Užíváte si tuhle výhru nad Spartou?

„Je to hodně cenné vítězství. Kór po posledním zápase před reprezentační pauzou (prohra 0:1 s Hradcem Králové) jsme potřebovali vyhrát. Nečekal nás lehký soupeř, ale hráli jsme jako tým a ukázali sílu, kterou máme. Jsem moc šťastný, že jsme to zvládli.“

Poprvé po příchodu do Plzně jste nastoupil před domácími fanoušky. Byla to pro vás extra motivace?

„Natěšený jsem byl hodně, když jsem věděl, kolik přijde lidí. Měl jsem tady rodinu, chtěl jsem se ukázat a vyšlo to skvěle.“

Plzeň - Sparta: Sýkora nádherným obstřelem vrátil Viktorii dvoubrankové vedení! 3:1

Jistě máte i radost ze vstřeleného gólu.

„To byla taková třešnička na dortu. Ale víc, než že jsem se zapsal do nějakých statistik, mě těší, že jsem pomohl týmu, od toho jsem byl na hřišti. Fakt jsme to zvládli jako tým.“

Šanci jste měl i v prvním poločase. Hnalo vás to ještě víc do zakončení?

„Věřil jsem si na to, v prvním poločase jsem měl ještě jednu podobnou střelu, ale bylo to hodně zblízka. Na pozici, kde jsem hrál, je třeba, abych se do zakončení nutil. Vyzkoušel jsem to pravou, to nevyšlo, pak jsem rád, že to tam spadlo.“

Pomohl vám téměř vyprodaný stadion?

„Atmosféra byla skvělá, chtěl bych za celý tým všem fanouškům poděkovat. Celý zápas nás povzbuzovali, vlilo nám to krev do žil po období, kdy nemohli na stadion.“

