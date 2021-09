Doležalovo fair-play. Rada mluvil o Maradonovi, Malínský by se nepřiznal

„Bylo to jasné, roh ani náhodou, Doležal hlavičkoval úplně sám. Ale klobouk dolů před ním,“ uznal Jan Baránek, který koučoval Karvinou místo suspendovaného Jozefa Webera. A kolikrát nad výroky arbitrů nevěřícně kroutil hlavou.

Domácího kouče Petra Radu férové počínání jeho kapitána nepřekvapilo. „Martin má takovou povahu,“ prohlásil. „Rozhodčí to neviděl, ale Martin si vyhodnotil, že je to tak správné,“ dodal.

Ale bylo znát, že se to ve zkušeném kouči mele. Proto okamžitě připomněl nedávné křivdy tohoto rázu v neprospěch Jablonce. „My jsme tady přitom dostali z otočeného autu gól s Bohemkou a od Slovácka gól po hře rukou. Martin za to možná dostane nějakou cenu, ale fair play by pak měli dodržovat všichni, tak by to mělo být. Kdyby Maradona přiznal ruku, nebyla by Argentina mistr světa,“ dodal Rada.

Ještě dál zašel Tomáš Malínský, autor jediného gólu utkání. „Já bych se nikdy nepřiznal, jsem vítězný typ,“ vyprskl s úsměvem. „Kdyby šlo o gól, člověk by k tomu asi měl zaujmout nějaký postoj, ale v téhle situaci bych se jako Martin nezachoval.“

Pozitivní karma se Doležalovi v zápase nicméně nevrátila, po ostrém faulu Daniela Stropka naopak musel být ze hřiště odnesen na nosítkách a do kabin pak pajdal s podporou dvou členů realizačního týmu. Na čtvrteční zápas Konferenční ligy s Kluží by však měl být podle všeho ready.