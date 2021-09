Mandous: Kluci mi pomohli, mrzí mě inkasovaný gól. Co on a Kolář?

Jak jste si užil premiéru za Slavii?

„Moc, protože jsme vyhráli. Za to jsem strašně rád. Je škoda, že jsme na konci dostali gól, mohlo to být veselejší. Ale jsem rád, že jsem mohl nastoupit a pomoct klukům k vítězství.“

Jak jste se chystal na premiéru za Slavii, na kterou jste docela dlouho čekal?

„Bylo to dlouhé, naposledy jsem chytal ještě před mistrovstvím Evropy. Připravoval jsem se hodně. I trenéři mi říkali, že mě chtějí dát do zápasu, až budu podle nich přesně připravený. Musím říct, že se to povedlo.“

V prvním poločase jste se hodně zapojoval do rozehrávky. Byl to plán?

„Určitě. Potřeboval jsem si zvyknout na tempo zápasu, protože jak už jsem říkal, nechytal jsem tři měsíce. Kluci mě hodně využívali, já se tak do utkání dostal. Druhý poločas už byl o něčem jiném.“

Ano, Slovácko mělo v jeho úvodu několik šancí. Vy jste se vytáhl proti ráně Lukáše Sadílka. Co při ní bylo klíčové?

„Sadílek to měl akorát do kroku, naštěstí jsem tam dal ruku, byl jsem na zemi včas. Bylo dobře, že jsem míč nevyrazil. Byl to důležitý zákrok. Ale mrzí mě inkasovaný gól na konci. Je škoda, že premiéra nebyla s čistým kontem.“

Dalo se inkasované brance zabránit?

„Ještě jsem to neviděl ze záznamu. Ale hned po zápase jsme si říkali s Bóřou (Jan Bořil), že u hráče byl. On (Filip Vecheta) to napálil, já si hledal místo, abych balon viděl. Ale zahlédl jsem ho na poslední chvíli. Prostě mě propálil.“

Co jste si říkal při šanci Jana Navrátila v nastaveném čase, který jen těsně minul bránu?

„Spadl mi velký kámen ze srdce a myslím, že nejen mně, ale i všem na stadionu. Byla to velká šance. Zbytečně jsme zalezli, byli jsme pasivní vzadu, stáli jsme hluboko. Naštěstí to dal vedle.“

Obránci vám ale jinak hodně pomohli, že?

„Ano. Kluci padali do střel, hodně mi pomáhali, za což jim děkuju. Moc práce mi nedávali, snažili se mi to ulehčit.“

Poperete se teď o pozici jedničky?

„Koli (Ondřej Kolář) je jednička, to všichni vědí. Já s tím nemám sebemenší problém. Koli tu odvedl kus práce, vychytal tu několik titulů. Máme skvělý vztah. Uvidíme, co trenéři vymyslí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Samek, 68. Tecl Hosté: 90. Vecheta Sestavy Domácí: Mandous – Bah, Takács (89. Krmenčík), Holeš, Bořil (C) – Samek (56. Traoré), Ševčík – Ekpai, Lingr (56. Stanciu), Masopust (64. Oscar) – Kuchta (56. Tecl). Hosté: Nguyen – V. Daníček, S. Hofmann, Mich. Kadlec (C) – Reinberk (89. O. Šašinka), Mareček (46. Kalabiška), L. Sadílek, Kohút (61. Navrátil), Havlík – M. Petržela (66. Tomič), Jurečka (61. Vecheta). Náhradníci Domácí: Kovář, Oscar, Plavšić, Krmenčík, Tecl, Stanciu, Traoré Hosté: Bajza, Kalabiška, Šašinka, Navrátil, Tomič, Šimko, Vecheta Karty Hosté: M. Petržela, Vecheta Rozhodčí Orel – Hrabovský, Antoníček (Černý) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 11252 diváků

Svědík po Slavii: Některé pasáže byly velmi dobré, jindy jsme měli rezervy

Trpišovský: Konec jsem prožíval těžce. Mandous? Chytal skvěle, spokojenost

Slavia - Slovácko: Navrátil málem v závěru přisoudil hostům bod! Hlavičkoval těsně vedle

Slavia - Slovácko: Vecheta nechytatelnou bombou snížil na 1:2!

Slavia - Slovácko: Nádherný ťukes sešívaných, Takács dostal v rozhodující fázi míč na paty Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Slovácko: Tecl si skvěle naběhl do prostoru a hledal Traorého!

Slavia - Slovácko: Teclovo vykoupení! Po Bořilově pobídce dorazil do prázdné sítě, 2:0

Slavia - Slovácko: Traoré si potáhl míč a ráně z úhlu moc nechybělo

Slavia - Slovácko: Ekpai za obranou hledal nabíhajícího Tecla, ale Hofmann zasáhl

Slavia - Slovácko: Petržela se ujal odraženého míče, sražená rána šla na Mandouse

Slavia - Slovácko: Reinberkovi se nabízel volnější Kalabiška, přízemní ránu kryl Mandous

Slavia - Slovácko: Sadílkovu ránu z bezprostřední vzdálenosti skvěle zlikvidoval Mandous! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Slovácko: Obří šance hostů! Jurečkovu ránu zastavil Bořil Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Slovácko: Bah obral o míč Kohúta, Kuchta napálil boční síť! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Slovácko: Sadílek zkusil smělou střelu z ostrého úhlu a velké dálky

Slavia - Slovácko: Marečkovu ránu z dobré pozice srazil Takács

Slavia - Slovácko: Rychlý brejk hostů! Jurečka ale nedostal střelu přes Holeše

Slavia - Slovácko: Kuchta dostal balon před bránu! Ale šanci zahodil a byl v ofsajdu

Slavia - Slovácko: Skvělý presink sešívaných, Kuchtu v tutovce vychytal Nguyen Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné