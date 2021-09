Slavia pokukuje po talentu Slovácka (18), ten jí dal gól: Splněný sen!

„Jsem šťastný, je to splněný sen tady dát gól. Velká radost. Jen jsem to nevnímal tolik, když jsme prohrávali,“ mrzelo Vechetu. Od Jana Kalabišky do vápna přišla přesná přihrávka, mladý útočník si ji našel a bez váhání poslal balon do vrchní části brány, kam Aleš Mandous nemohl dosáhnout. 2:1, ještě bude drama.

A málem fakt bylo, protože vyrovnání na hlavě měl Jan Navrátil, jehož pokus jen o kousek minul bránu Slavie.„Škoda, že jsme neměli takové štěstí v koncovce i potom. Věřil jsem tomu, už jsem hlavičku viděl v bráně. Ale nespadlo to tam. Smůla,“ trápilo střelce Vechetu, že na něj spoluhráč Navrátil nenavázal.

Slavia - Slovácko: Navrátil málem v závěru přisoudil hostům bod! Hlavičkoval těsně vedle

Jenže jiná věc ho může těšit. Že se předvedl zrovna na místě, kde se o něm prý živě debatuje. Vechetovi totiž končí na Slovácku už v prosinci smlouva. Už teď ho může zájemce lákat k budoucímu přestupu, který by se uskutečnil v lednu příštího roku.

Zrovna tohle má v plánu Slavia, nebo lépe řečeno část sportovního úseku, která vidí v osmnáctiletém mládežnickém reprezentantovi slušný potenciál za velmi přijatelných finančních podmínek. Skoro nulových...

Sám hráč prodloužení smlouvy na Slovácku právě zvažuje, nabídku na stole od klubu má. „Jednáme o prodloužení jeho smlouvy,“ nechtěl to víc rozvíjet kouč Martin Svědík. „Je to ale reprezentant, mladý kluk, nadějný, jen ještě potřebuje zkušenosti.“

Jenže jaký výsledek to bude mít, není zatím jisté. Vechetovi se teoreticky otevírá lákavá možnost.

SESTŘIH: Slavia - Slovácko 2:1. Tecl se vykoupil a rozhodl, sešívaní přežili drama v závěru