iSport podcast: Beauguel hrál o novou smlouvu. A co prodej Plzně?

V novém iSport podcastu se neopomeneme podívat ani na hrdinu utkání, francouzského útočníka Jeana-Davida Beauguela. Je plzeňský forvard na vrcholu sil a v čem ještě může naplnit svůj potenciál? Jak ovlivňuje jeho výkony vztah s Michalem Bílkem, o jaké angažmá hraje a jak je na tom charakterově v mužstvu? Beauguel také v utkání upozornil na hučení ze strany sparťanských fanoušků - jak by se měl český fotbal konečně efektivně vypořádat s rasismem? A jak to vypadá s plánovaným prodejem Plzně a proč na to jde Viktoria lépe než jiné kluby v Česku?