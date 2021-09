Páteční hit Sigma vs. Baník. „Překvapí“ se rivalové stejným systémem?

Olomoučtí musí změnit chování v defenzivě, protože průměrně inkasují dvě branky za zápas, což z dlouhodobého hlediska takřka vylučuje naději na úspěch. Ostravští zase vědí, že jejich poslední čtyři soutěžní výkony nestály navzdory výsledkům za moc, takže je rovněž třeba razantní zlepšení. Jak na to? Například změnou rozestavení na 3-4-3. Bylo by legrační, kdyby Sigma i Baník chtěly v dnešním duelu 8. kola FORTUNA:LGIY soupeře přechytračit a zvolily k tomu stejnou zbraň. Ale není to vůbec nereálné...

Až v sedm večer Tomáš Klíma, třiatřicetiletý sudí z Prahy, foukne do píšťalky a pod světly zaplněného stánku zahájí tradičně atraktivní souboj mezi Sigmou a Baníkem, bude to kromě vyhecované jízdy ve stoprocentním nasazení dost možná také velká taktická bitva trenérů.

Jak domácí Václav Jílek, tak host Ondřej Smetana totiž tuší, že tři body z duelu proti historickému rivalovi se nebudou rodit snadno. Chce to soka něčím překvapit, najít v jeho hře slabinu a udeřit.

Paradoxem je, že na Bazalech i Andrově stadionu se uvažuje dost podobně. A sice o systému 3-4-3, pro který mají oba kádry vhodnou typologii.

„Musíme jejich sílu eliminovat, určitý plán na to máme,“ naznačuje Smetanův asistent Jan Baránek mladší, že přípravu Ostravští nepodcenili.

To samé nicméně platí pro Hanáky. Detailní videorozbor remízy 3:3 v Mladé Boleslavi a představení FCB bylo na programu hned třikrát: v úterý, ve středu i ve čtvrtek.

A teď k těm šachům a zmíněnému rozestavení. Olomouc měla už v přípravě myšlenku jej aplikovat, ale nemohla, protože buď byl zraněný klíčový levák Václav Jemelka, nebo neměl realizační tým dostatek dalších zdravých stoperů. To nyní padá, až na kapitána Romana Hubníka jsou všichni fit.

„Chceme hrát aktivně, navázat na povedená utkání, udržet si produktivitu. Zároveň víme, že se musíme zlepšit v defenzivě,“ říká na rovinu kouč Jílek.

V Boleslavi byl jeho mančaft vzadu děravý jak ementál, a to i při plném početním stavu, nikoli až při dvacetiminutovém oslabení po odstoupení Davida Vaněčka. Nabízí se tak do středu obrany postavit důrazného Víta Beneše na úkor záložníka Kryštofa Daňka, či Pabla Gonzáleze. Rychlonohý Jakub Matoušek by pak mohl platit na zkušeného beka Jiřího Fleišmana, zvlášť když se vzhledem ke zraněnému Vaněčkovi bude hodit Pavel Zifčák jako střídající žolík do útoku. Víc variant není.

Baník tolik absencí nemá, pravidelně vítězí, ale křivka výkonnosti má sestupnou tendenci. To fanoušky znepokojuje. Právě Fleišman navíc před třemi týdny ukázal, že jako halvbek umí vstřelit nádhernou branku. Spolupráce s parťákem Giglim Ndefem na druhé straně klapla perfektně.

„Ukazoval bych to jako studijní materiál timingu a prostoru pro dnešní krajní obránce. Fleišman se stal křídelním hráčem pod útočníkem. Kontrola prostoru, stojná noha, nápřah, švih... To nemělo chybu. Ukázkový příklad,“ rozplývá se šéf trenérské unie Verner Lička.

Je však třeba dodat, že když schéma 3-4-3 použili Slezané naposledy, byl to z jejich strany až na tento parádní gól spíš chaos. Možná proto, že ještě pár hodin před zápasem neměl Smetana o výchozím postavení jasno a se stopery řešil, co by jim tedy vyhovovalo více.

„Sestava se může změnit i hodinu před zápasem, ale z devadesáti procent máme jasno,“ usmívá se Baránek.