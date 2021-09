Bez kalibrované čáry nemá VAR smysl, vztekal se po triumfu v derby Koubek

Byť derby s Hradcem Králové zvládl a slavil zcela zasloužené vítězství 2:0, na pozápasovém setkání s novináři se rozčílil. Trenéra votroků Miroslava Koubka naštvala neuznaná branka Daniela Vašulína za stavu 1:0. VAR se vrátil v čase, viděl těsný ofsajd. „Slyšel jsem, že šlo o centimetrový ofsajd. Vždyť ale nemáme kalibrovanou čáru, tak jak to mohli takto posoudit. Nechápu to. Až budeme mít jako v Anglii kalibrovanou čáru, tak prosím. Za mě je to tohle nesmysl, bez čáry nemá VAR v takovýchto případech smysl,“ vztekal se Koubek.

Jak se cítíte po vítězném derby?

„Velmi jsme toužili udělat třetí výhru po sobě, navíc, když šlo o derby, motivace byla dvojnásobná. Jsme rád, že se to povedlo, a navíc po velmi slušném výkonu. Byli jsme lepším mužstvem, účelnějším, efektivnějším, konsolidovanějším a organizovanějším. Dopředu jsme podali zlepšený výkon. Hodně jsme ofenzivu řešili a těší mě, že jsme šli do větší kvality než minulé zápasy. Viděl jsem pokrok. I když jsme dali oba góly ze standardek. Pardubice měly dobrou desetiminutovku po naší brance, měly sérii čtyř pěti rohů. Vypadli jsme z role, obával jsem se, že půjdeme do kabiny za stavu 1:1. V druhém poločase jsme však byli jasně lepší, a jsem rád, že jsme zápas dovedli do vítězství.“

Byť nejste z regionu, vnímal jste, co pro Hradec znamená východočeské derby?

„Všichni zaměstnanci klubu pociťovali touhu, abychom Pardubice porazili. Máte pravdu, sice nejsem z regionu, ale pochopil jsem, že jde o velmi pikantní měření, proto jsem chtěl přispět k radosti všech a toužil derby vyhrát. Je to cenné. Byla tady největší divácká kulisa a my navíc chtěli přidat třetí výhru v řadě.“

Jak vám bylo po neuznané brance Daniela Vašulína v druhém poločase. Měl jste strach, zda to mužstvo nepoznamená?

„Ano, měl jsem strach. Přiznám se, že mě to také poznamenalo. Ještě jsem to neviděl na videu, ale slyšel jsem, že šlo o centimetrový ofsajd. Vždyť ale nemáme kalibrovanou čáru, tak jak to mohli takto posoudit. Nechápu to. Až budeme mít jako v Anglii kalibrovanou čáru, tak prosím. Za mě je to tohle nesmysl, bez čáry nemá VAR v takovýchto případech smysl.“

Vyhráli jste potřetí v řadě, porazili jste Plzeň, České Budějovice a Pardubice, přičemž jste ani jednou neinkasovali. Co to vypovídá o mužstvu?

„Je to zcela jistě velký doping pro defenzivu, kluci se definitivně přesvědčili, že na takovou úroveň stačí. Sebevědomí se jim posílilo, i proto jsme derby potřebovali vyhrát. Jsme v dílčím stavu jistoty. Kdyby mi někdo řekl, že budeme mít po osmi kolech dvanáct bodů, samozřejmě bych to bral. A to jsme jich mohli mít ještě víc.“