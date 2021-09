SESTŘIH: Liberec - Boleslav 2:1. První výhra Slovanu a velké déjà vu

Přehrála se stará vzpomínka. V březnu 2012 nakopla Liberec last minute otočka proti Mladé Boleslavi k cestě za dosud posledním titulem, teď ho (možná) vytáhne z největší krize klubových dějin. Malátný Slovan přitom sahal během sobotního odpoledne spíš po dalším zápisu do kolonky proher, kormidlem potoočilo až staré déjà vu. Výhru zařídili střídající Júsuf s Tuptou, Severočeši otočili duel – stejně jako před devíti lety – z 0:1 na 2:1 až v posledních okamžicích zápasu.

Dlouho to vypadalo na prodloužení liberecké mizérie. Slovan tahal za kratší konec, po brance Davida Douděry hosté mířili za třemi body. A pak se všechno změnilo. Zkušený Jiří Skalák ve vápně povalil Jana Mikulu, což sudí Petr Hocek zaznamenal napoprvé a nasměroval ruku na penaltový puntík, i když byl následně odvolán k prohlédnutí záznamu. Změnila se jen barva karet, místo druhé žluté Skalák viděl rovnou červenou. „Věřil jsem tomu, že když se šel sudí podívat na video, mohl by penaltu odvolat…. Bohužel se tak nestalo,“ konstatoval Karel Jarolím. Mladoboleslavskému kouči do řeči zrovna nebylo. „Na nohy jsme postavili Liberec sami,“ povzdychl si.

Slovanu se rozlila krev do žil, v závěru soupeře poprvé v utkání výrazně stlačil na jeho obranou polovinu. Střídající Júsuf navíc úřadoval dál, po jeho přiklepnutí vypálil Ľubomír Tupta z voleje mimo dosah gólmana Pavla Halousky. Obrat byl na světě, U Nisy popvé v sezoně zaduněla euforie. Premiérová výhra odrazila Severočechy (alespoň na čas) z posledního místa.

„V naší situaci strašně cenné vítězství,“ rozplýval se Luboš Kozel. „Cítil jsem, že je mužstvo na sebe zdravě naštvané a chce to soupeři udělat nepříjemnější. Otočili jsme zápas silou vůle.“

A proč paralela z rokem 2012? Mladá Boleslav není na severu dlouhodobě úspěšná, naposledy U Nisy vyhrála v roce 2008. Právě v sezoně 2011/12 byla blizoučko vítězství, ale všechny body jí tehdy vyfoukly dvě slepené branky Theodora Gebre Selassieho a Miloše Bosančiče. Obě dalekonosné rány zapadly za gólmana Millera až v nastavení, jde o jeden z nejnezapomenutelnějších momentů historie klubu a fanoušky často připomíné video, právě tehdy se totiž tým nastartoval za svým dosud posledním titulem. A teď běžela repríza naživo.

„V kabině jsme si jen říkali, že se soupeři proti nám dlouhodobě nedaří. Připomínal jsem hráčům, že není důvod se bát. Někdy ani nevíte, proč to tak (série) je,“ vysvětloval Kozel. Pod jeho vedením Slovan uhrál čtyři body, naposledy remizoval s Pardubicemi 2:2.

„Je to pro mě těžká rána. Zápas nám protekl mezi prsty. U druhé branky hrajeme místo balonu dopředu situaci dozadu, v podstatě stejně jako před penaltou,“ kroutil Jarolím hlavou. Rozhodující trefu obstaral v 87. minutě Ľubomír Tupta, jedna z nových letních posil. „Na tréninku jsem měl pár podobných reakcí s Júsufem, křikl jsem si a hezky mi přihrál,“ povídal slovenský útočník, který se naplno vrátil z marodky. „Nakopl nás první gól. Nechali jsme na hřišti všechno. Trenér mi při střídání říkal, abych dal gól, tak jsem rád, že jsem to splnil.“

Po osmi kolech slaví Liberec první výhru nové sezony, dál hasí nejhorší vstup do soutěže v historii klubu. Severočeši uhráli dvě remízy, pětkrát prohráli a vypadli z MOL Cupu. V příštích kolech je čeká derby s Jabloncem, bitva proti Baníku a výjezd na Slavii.

„Změny v naší hře se projevily. Někdo to jde lépe, jindy zase hůř, ale od výsledku se musíme odrazit. Výkon se časem bude stupňovat,“ uvědomoval si Kozel. „Pamatuji si, že to v Liberci bylo vždy nepříjemné pro koholiv, tak to musí být každý zápas,“ uzavřel.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 82. Júsuf Hilál, 87. Tupta Hosté: 29. D. Douděra Sestavy Domácí: Knobloch – Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula (C) – Tiéhi (77. Purzitidis), Havelka (77. Tupta) – Jan Matoušek (59. Ch. Frýdek), Faško (59. Júsuf Hilál), Mészáros (41. Nečas) – Rondić. Hosté: Halouska – D. Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek – Ladra (62. L. Mašek), Matějovský (C) (74. D. Mašek) – Skalák, Hlavatý (62. Smrž), Ewerton (83. Zahustel) – Milan Škoda (83. Fila). Náhradníci Domácí: Vliegen, Purzitidis, Fukala, Frýdek, Nečas, Tupta, Júsuf Hilál Hosté: Šerák, Zahustel, Mašek, Dancák, Fila, Mašek, Smrž Karty Domácí: Tiéhi, Nečas Hosté: Hlavatý, Skalák, Skalák (č) Rozhodčí Hocek – Hrabovský, Leška; VAR: Štěrba, AVAR: Vlček Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 1570 diváků

Liberec - Mladá Boleslav: Skalák vyrobil penaltu a navrch byl vyloučen!

