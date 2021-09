SESTŘIH: Plzeň - Dynamo 2:1. Staněk zachránil Plzni narozeniny

Dlouho to vypadalo, že na oslavy 110 let od založení klubu bude chtít Viktoria urychleně zapomenout. České Budějovice na narozeninovou párty nepřijely s dárečky, chovaly se jako nezvaný host. Vedly 1:0, hrály skvěle, mohly si vyřídit výraznější náskok, ale nakonec se zoufale držely za hlavu. Plzeň slavnostní utkání zvládla, góly Radima Řezníka a Lukáše Hejdy otočila na 2:1 a v závěru jí udržel výhru dvěma famózními zákroky Jindřich Staněk. „Nasral mě,“ hořce se usmál trenér poražených David Horejš.

K oslavám patří slavnostní róba. Plzeň nastoupila k výročí 110. letům od založení klubu ve slušivých červených dresech, modrých trenýrkách a černých stulpnách. Přesně v této kombinaci hrál tým Viktorie z roku 1911, konkrétně v utkání 27. srpna, které bylo evidováno jako první v bohaté historii. Klub pojal slávu se vší vážností. K výročí vydal speciální bulletin na novinovém papíru s černobílými fotografiemi, ve středovém kruhu byly nastříkané dvě číslice 110 a před utkáním zazpívala českou státní hymnu v neopakovatelném provedení operní pěvkyně Eva Urbanová.

Tím ale veškerá sláva na dlouho skončila. České Budějovice přijely jako nezdvořilý host. Odehrály výtečné utkání, gólem Fortune Basseyho se dostaly v druhém poločase do vedení, měly kupu dalších šancí, jenže v zakončení narazily na vlastní nepřesnost a geniálního Jindřicha Staňka.

Proč geniálního? Těsně před koncem zápasu, při vedení Viktorie 2:1, zastavil famózním zákrokem na brankové čáře tvrdou hlavičku Maksyma Talovierova. Pravou rukou hrábl po balonu, který o centimetry udržel na lajně. Ihned se k němu seběhli spoluhráči a děkovali a děkovali… V nastavení pak neméně pohotově vyrazil další gólovou ránu Michala Škody.

„Jsem na něj nasranej,“ vyhrkl na tiskové konferenci českobudějovický kouč David Horejš. Současnou plzeňskou jedničku si hýčkal na jihu Čech. Moc dobře ví, jaké má kvality. „Je to skvělej brankář, na čáře fantastický. Plzni udělal oslavy on, ke konci tým dvakrát podržel,“ dodal.

Trenér Viktorie měl samozřejmě zcela opačné pocity. „Jindra to chytil fantasticky, zalepil míč na lajně. Strašně nás podržel,“ oddechl si Michal Bílek.

SESTŘIH: Plzeň - České Budějovice 2:1. Viktoria oslavila výročí výhrou, obrat v závěru

Závěrečnými dramatickými scénami vyvrcholilo skvělé utkání. Hlavně ze strany Českých Budějovic to byla parádní podívaná. V rychlém balení, přímočará, aktivní a nesmírně sebevědomá v přechodu do ofenzivy. Jelikož byla Plzeň laxní v přepínání do obrany, sprinteři na špici hostující sestavy měli pré. Pro kontext: jen v prvním poločase mohla Horejšova jednotka čtyřikrát skórovat. Patrik Čavoš ukrutnou bombou napálil míč do tyče, nesmírně pohyblivý Nigerijec Fortune Bassey selhal ve dvou stoprocentních příležitostech…

Prosadil se až v druhém poločase, když pas Micka van Burena napálil s pomocí tyče do branky. „Podal skvělý výkon, nadstandardní, mohl dát tři góly. Je to ale útočník, chceme od něj víc branek. Z druhé strany hrál teprve osmé utkání v lize. Důležité je, že Forty chce pracovat. Časem bude mít pro nás obrovský přínos. Ještě větší, než doposud,“ líčil Horejš.

Až jednadvacet minut před koncem Viktoria udeřila. Pomohla jí střídání. Nevýrazného navrátilce Lukáše Kalvacha nahradil Dominik Janošek, na hrot se vedle Jean-Davida Beauguela usadil Tomáš Chorý a ostrost domácích výrazně stoupla. Účty srovnal třetím gólem v sezoně Radim Řezník, finální podobu výsledku dal povedenou hlavičkou Lukáš Hejda.

Narozeniny nakonec měly happy end. „Strašně si vítězství cením, byť bylo šťastné. Nesehráli jsme dobrý zápas, prospěly nám až změny v druhém poločase,“ prohlásil Bílek.

Viktoria dovedla k výhře i páté domácí utkání v sezoně a před dnešními dohrávkami osmého kola vede ligu o pět bodů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 69. Řezník, 79. Hejda Hosté: 53. Bassey Sestavy Domácí: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda (C), M. Havel – Bucha, Kalvach (56. Chorý) – J. Kopic (56. Janošek), J. Sýkora (90+1. Al. Čermák), Mosquera (80. P. Šulc) – Beauguel. Hosté: Vorel – Sladký, Králik (C), Talovierov, Čolić – Čavoš, Hellebrand (83. Michal Škoda) – Van Buren, Hora (70. Javorek), Mršić (74. L. Havel) – Bassey. Náhradníci Domácí: Hruška, Hybš, Chorý, Čermák, Šulc, Kaša, Janošek Hosté: Šípoš, Havel, Novák, Tolno, Škoda, Brandner, Javorek Karty Domácí: M. Havel, Beauguel, Pernica, Staněk Hosté: Čavoš Rozhodčí Petřík – Kotík, Pochylý Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9312 diváků

Klíčové moment utkání

Plzeň - České Budějovice: Sýkora trefil podrážkou Čavoše, dlouhý přezkum VAR bez ČK

Plzeň - České Budějovice: Hejda se prosadil po Sýkorově centru a otáčí na 2:1!

Plzeň - České Budějovice: Řezník si skvěle zasekl a prostřelil Vorla, 1:1!

Plzeň - České Budějovice: Sražená Čavošova rána proskákala až na Staňka

Plzeň - České Budějovice: Bucha si narazil, ale obstřel byl příliš vysoký

Plzeň - České Budějovice: Basseyho jedovatá rána skočila Staňkovi před zákrokem

Plzeň - České Budějovice: Havel se nabídl na Buchovu přihrávku a tvrdě pálil mimo bránu

Plzeň - České Budějovice: Bassey nádhernou ranou v pádu angličanem propálil Staňka

Plzeň - České Budějovice: Bassey si seběhl zleva a málem trefil bránu

Plzeň - České Budějovice: Úplně volný Hora prověřil centrem Staňka, Bassey dorážel

Plzeň - České Budějovice: Bucha si udělal prostor, seběhl si ke střele a prověřil Vorla

Plzeň - České Budějovice: Bassey si parádně narazil s Horou a dostal se před Staňka

Plzeň - České Budějovice: Hellebrand si udělal prostor pro střelu a pálil k tyči