Klímův gulášfest! Rozhodčí odmítl vysvětlit verdikty v moravském derby

Mastil to na obě strany, ale v klíčových momentech pomohl Baníku. Zejména když mu nevyloučil Sora, zatímco Sigmě poslal Zifčáka ven okamžitě. Sudího Tomáše Klímu nezastihl páteční večer na Andrově stadionu, kde se hrál jinak zajímavý zápas (1:1), v dobrém rozpoložení. Kvalitu moravsko-slezského derby třiatřicetiletý rozhodčí zbytečně zkazil. Své sporné verdikty mohl vysvětlit hned po zápase na tiskovce. Odmítl. V sobotu ho deník Sport poprosil o vyjádření znovu. Leč taky marně.

Předně je třeba říct, že Tomáš Klíma chyboval na obou stranách. Nenastavil jasný trend. Občas hru pustil, občas zbrkle pískl. Proto se nebylo čemu divit, když se pošťuchovali Radim Breite s Danielem Tetourem a pak i Florent Poulolo s Romanem Potočný a další.

„Bylo tam hodně situací, které se možná mohly vyhodnotit jinak,“ uznal trenér Baníku Ondřej Smetana.

Reakce olomouckého kolegy Václava Jílka byla ostřejší. „Jsem zklamaný, některé výroky nás stály tři body.“

Postupně. Začalo to ve 23. minutě, kdy Klíma žlutě potrestal hostujícího Yiru Sora, jenž před domácím vápnem zastavil Martina Hálu. Křídelník Sigmy si píchl balon kolem něj a Nigerijec jej tělem zastavil bez chtíče hrát míč. Přísné napomenutí, když vezmeme v potaz, že nešlo o nebezpečný brejk a že Filip Kaloč situaci jistil zblízka. Sor však neprotestoval.

Olomouc - Baník: Sor fauloval na hraně žluté karty, potyčka mezi oběma týmy

Ostravští se naopak hodně zlobili, když se nepískal zákrok Tomáše Zahradníčka na Jiřího Fleišmana (30.), šlo však o správné rozhodnutí. Klíma nicméně nemusel vytahovat žlutou pro Gigliho Ndefeho za souboj s Hálou (34.). Faul ano, karta zbytečně přísná. „Nevím, jestli byla...“ řekl Smetana.

Pokud totiž sudí odpískal tohle, měl stejně jednat i v případě Daniela Tetoura, jenž stejně povalil Václava Jemelku (41.). Nestalo se.

A zejména měl Klíma poslat ze hřiště Sora, když rukama hasil svou chybu a unikajícího Ondřeje Zmrzlého (51.), jenž by táhl brejk čtyři na tři. Hanáci včetně lavičky a sportovního manažera Ladislava Mináře v tunelu se vehementně dožadovali oprávněné druhé žluté karty. Ta ale nepřišla.

„Přiznám se, že jsem si oddychl,“ kývl Smetana.

Jílek se naopak totálně vytočil. „Nerozumím tomu, že Sor nebyl vyloučený. Vždyť je to jasná a evidentní žlutá karta! Je to ovlivnění utkání! Když jsem se po zápase bavil s hráči Baníku, naprosto evidentně přiznali, že měl jít ven.“

Od té doby se úroveň vyhecovaného šlágru zhroutila. Klímovy chyby měly vliv na náladě hráčů i tribun. Škoda, jinak šlo totiž o zajímavý mač ve fantastické kulise před téměř devíti tisíci diváky.

V celkovém kontextu rozhodování vyznívá podivně i střet Hály s Jaroslavem Svozilem (59.), který arbitr označil za útočný faul. Správně však třiatřicetiletý milovník lyžování ukázal žluté karty domácím Janu Sedlákovi (63.) a Pablu Gonzálezovi (72.). Bez debat nebylo co řešit.

To hlavní však přišlo v 74. minutě. Dlouhý odkop chtěl Pavel Zifčák zpracovávat v krkolomné pozici ve vzduchu nohou, zatímco stoper Slezanů Svozil do míče vletěl z boku hlavou. „Bude to žlutá karta pro útočníka Sigmy,“ měli jasno komentátoři O2 TV, když v tom Klíma ukázal střídajícímu žolíkovi po pěti minutách na place rovnou červenou.

Olomouc - Baník: Zifčák trefil kopačkou Svozila a dostává červenou! Hráči Sigmy se bouří

I Svozilovi spoluhráči David Lischka s Danielem Tetourem koukali překvapeně, nicméně jde zřejmě o trend ve stylu „chraňme hráče“, na který apeluje předseda KR Radek Příhoda.

„Jsem přesvědčený, že si to rozhodčí obhájí, ale nebyla to žádná prasárna. Zif šel na balon z boku. Všichni navíc znají Jardu Svozila, jak dokáže situace zveličit. Nemohl ho ohrozit, nešel tam s žádným záměrem, je to o citu. Ale hlavně mi jde o metr. Musí být stejný,“ kroutil hlavou Jílek.

Smetana byl stručný. „Máme VAR. Rozhodčí prostě rozhodl. Červená, soupeř udělal chybu.“

Tu už v závěru naštěstí neudělal Klíma, přestože se Olomoučtí zlobili při zákroku Lischky na Breiteho (83.) před vápnem Baníku. „Hodně jsem se rozčiloval, ale Radim mi přiznal, že ke kontaktu nedošlo. Špatně došlápl. Omlouvám se,“ podotkl kouč Sigmy.

I tak šlo nicméně o nepovedený gulášfest ze strany muže, jehož před měsícem v kabině navštívil jablonecký boss Miroslav Pelta.

Olomouc - Baník: Hosté reklamovali Gonzalezovu ruku, Kuzmanovič pálil nad bránu

Jílek: Jsem zklamán některými výroky rozhodčích, které nás stály zasloužené body