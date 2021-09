Staněk na*ral trenéra zákrokem kola: Dynamo bylo první poločas lepší

Jak se rodila výhra nad Českými Budějovicemi?

„Bylo to náročné. Všichni viděli, že to úplně nebyl náš zápas. Prohrávali jsme 0:1, Dynamo bylo v prvním poločase o dost lepší. Jak jsme vyrovnali, všechno se změnilo, začali jsme tlačit a dali brzy gól. Naštěstí jsme to otočili, jsou to pro nás důležité tři body a jsme za ně rádi.“

Čím se vám podařilo zlikvidovat největší šanci Taloviera?

„Byla to přirozená reakce, abych ten jeho pokus zneškodnil, jsem rád, že to vyšlo.“

Nebyl už míč za čarou?

„Bylo to tak rychlé… Mám pocit, že se po tom hrálo dlouho bez přerušení, říkal jsem si, jestli to rozhodčí ještě nebude kontrolovat. Po zápase už jsem v rychlosti viděl video z té situace, myslím, že to určitě bylo ještě před čárou.“

David Horejš po zápase řekl, že jste ho na*ral. Co bývalému trenérovi vzkážete?

„S Davidem máme výborný vztah, občas si zavoláme, vím, že to nemyslel špatně, bylo to spíš takové popostrčení. Chytat šance je má práce, dal jsem mu zase kompliment, že Dynamo hrálo výborně. Jestli takhle budou pokrčovat, vůbec o ně nemám strach.“

Ceníte si výhry i kvůli tomu, že jste zápas zvládli v rámci klubových oslav 110. výročí od založení?

„Je super, že jsme oslavy zvládli, v takových zápasech je vždycky trošku větší tlak, to bylo dneska vidět. Ale dopadlo to pro nás šťastným koncem, takže všechno dobré.“

Dala se chytat branka Basseyho?

„Provedl to hodně dobře, dal mi to do protipohybu. Zůstal jsem stát, to mě trošku štve, já nemám rád, když gólman nereaguje. Ale zakončené to bylo super, asi to šlo i o tyčku. Pro mě to byla těžká situace, ale aspoň mohla být ode mě lepší reakce.“

Útočník Dynama vám dělal velké problémy, že?

„Připravovali jsme se na něj celý týden, víme, jak je rychlý, docela silný, má výborné souboje i hru hlavou, náběhy, dělal nám velké problémy. Je to super útočník a je před ním velká budoucnost.“

Pomáhá vám sebevědomí z národního týmu?

„To nevím, snažím se být na každý zápas nastavený stejně. Reprezentační pauza pro mě byla dost turbulentní, ale snažil jsem se být v klidu v národním týmu i tady. Beru to jako zkušenost, podobné těžké zápasy ještě snad budou. Není to tak, že bych létal někde v oblacích, spíš mi to pomůže do dalších utkání.“

Vnímáte, že jste v posledním měsíci kariéru ještě víc nakopl?

„Jsem samozřejmě rád, jaké to teď je. Něčím jsem si prošel, sám jsme si to uvědomil. Pracuju tak, abych se mohl posouvat ještě dál.“

Čekal jste, že vás Budějovice takhle prověří?

„Budějovice mají výborný tým, přivedly velké posily. Nečekal jsem, že by mohly dominovat tak, jako v prvním poločase, ale věděl jsem, že to bude těžký zápas a nečeká nás nic lehkého, to se potvrdilo. První poločas bylo Dynamo jednoznačně lepší.“

