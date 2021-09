Vrba: Nevidím problém, jsme v pohodě. Ale od některých hráčů čekáme víc

Před poslední reprezentační kauzou jste pronesl, že přijde sekvence zápasů, kdy se ukáže, jak moc silná Sparta je. Jaké je zjištění?

„Co se týká ligy, narazili jsme na silnější soupeře, než jsme měli na začátku sezony. Remíza s Jabloncem mě mrzí. Doma chceme být dominantní, ale dařilo se nám to plnit jen prvních 20 minut. Pak jsme od toho ustoupili. Vrátilo se nám to až ve druhé půli po příchodu některých hráčů do hry. Ale je to málo. Výsledek není příjemný.“

Čím si vysvětlujete, že se vám dobře rozjeté utkání nakonec nepovedlo dotáhnout ke třem bodům?

„Přiznám se, že nevím. Začali jsme nakopávat, měli jsme špatné postavení při odražených míčích, je to spíš na rozbor s hráči. Nedokázali jsme být tak přesní. Je to škoda, že jsme utkání nedohráli tak, jako jsme do něj vstoupili. Díky střídáním jsme se vrátili víc do hry. Karabec i Karlsson byli výraznější než někteří hráči předtím. Měli jsme několik akcí, kdy chyběl druhý gól. Ztráta v domácím prostředí není dobrá.“

Nyní vás čeká MOL cup s Líšní, Zlín venku, Rangers doma a následuje derby. Jak hodláte v tak náročném programu pracovat s hráči a vrátit je znovu do pohody?

„My jsme v pohodě. V Kodani jsme uhráli výsledek, který je dobrý. Vám se nelíbil náš výkon, ale nějakou pochvalu jsme dostat mohli, protože jsme soupeře do ničeho nepustili. S Plzní jsme sehráli zápas, který snesl přísné měřítko české ligy.“

Čili nevidíte rozdíly ve výkonech Sparty na startu sezony a v posledních zápasech?

„Zaprvé kvalita soupeřů je trochu jiná a za druhé je pravda, že od některých hráčů čekáme víc. Hlavně v ofenzivě. Kromě Adama Hložka, který splňuje všechny parametry. Ale například Karlsson a Karabec nebyli v optimální formě. Budeme se muset zamyslet nad minutáží, aby hráči byli ve správném tempu a abychom je v náročném programu nepřetěžovali.“

Opakuje se scénář z minulého roku, kdy Sparta byla po šesti kolech první, ale přišel reprezentační sraz, po něm zápas v Plzni a týmu se začaly vzdalovat jeho cíle. Čím si to vysvětlujete?

„Nemyslím si, že bychom měli problém. Například co se týká třeba v tréninku, odjelo nám asi 12 hráčů na reprezentační srazy, ale nechci to svádět na to, že to je kvůli tomu. To vůbec ne. Nicméně že to je stejné jako v minulosti, je na zamyšlenou. Před rokem jsem u toho nebyl. Nyní jsme měli vyhrát, pokud by se tak stalo, neptali byste na to.“

Trenér Petr Rada si postěžoval na sudího Pavla Orla, který rozdal celkem dvanáct žlutých karet. Prý by v dnešním fotbale vydržel na hřišti minutu. Přišlo vám, že některé byly zbytečné?

„Kdyby se v době, kdy trenér Rada hrál fotbal, pískalo jako dnes, karet by bylo daleko víc. Dnešní trend je jiný. Když někdo někoho drží či zastaví, když může jít do ofenzivní fáze, tak je to faul. A za něj přijde karta.“

V Kodani jste říkal, že Bořek Dočkal bude připravený na ligu, nakonec nebyl ani na lavičce. Změnil se jeho zdravotní stav?

„Bořek se po včerejším tréninku rozhodl, že není zcela fit a nepůjde do rizika, aby šel do utkání. Bylo to po dohodě s námi, nechtěli jsme jít do rizika, aby se mu něco nestalo.“