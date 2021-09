Trpišovský: Stoper? Přemlouval jsem i Kováře. Situace je kritická

Jak jste utkání viděl?

„Byl to dobrý zápas ve skvělé kulise. Vstoupili jsme do něj nejlíp za poslední dobu tady, ale bohužel se pak zranil Laco (Takács) a po sérii odrazů to Chram (Chramosta) propálil. Bohemka hodně běhala a napadala, bylo těžké se kombinačně prosadit. O poločase jsme prohrávali, byl to těžký zápas. Naštěstí jsme ve druhé půli vystupňovali tlak, měli jsme hodně hráčů ve vápně a byli produktivní. Jsem rádi, že jsme vyhráli. Výsledek vypadá jednoznačně, ale je za ním hodně úsilí.“

Nuceně střídal Ladislav Takács. Jaké máte prvotní informace o jeho zranění?

„Má svalový problém na stehně. Nemusela by tam být trhlina, to je ale taková prognóza. Pravdu bude mít až rezonance, kterou podstoupí. Je těžké teď něco hodnotit. Určitě v dohledné době v pořádku nebude.“

Na stoperské pozici vám nastává docela problém, zůstali vám jen Aiham Ousou a Tomáš Holeš. Už máte v hlavě nějaké řešení?

„Ve druhém poločase jsem přemlouval Přému Kováře, jestli si nechce zkusit stopera, protože je soubojový a důrazný. Je to složitá situace, protože nás čeká spousta zápasů. Máme hodně lidí mimo, vzadu jsme rozbití. Nějaké varianty, na kterých budeme pracovat, jsou. Ale situace je kritická, protože se opíráme o jednoho hráče.“

Čím jste utkání ve druhém poločase otočili?

„Zápas vyhrál tým. Nechci hledat, jestli přišli noví hráči a někteří odešli. Utkání zkrátka otočil tým. Zásluhu na tom mají všichni, Ti, co byli na hřišti, i ti, kteří nehráli a snažili se ostatní povzbudit. První půle nebyla výkonem špatná, ale museli jsme přidat. Každý pak přidal o x procent, v ofenzivě, v pohybu a také v defenzivě, tedy až na posledních osm minut, kdy jsme byli laxního a nechali jsme Mandyho (Mandouse) samotného na ty situace. To mě mrzí.“

Trefili se Jan Kuchta, Michael Krmenčík, Ivan Schranz. Je těžké skládat ofenzivní vozbu?

„Jednoduché to není. Někteří to odnesli jako třeba Standa Tecl, bohužel na lavičku se vejde jen šest hráčů. Ale program je nahuštěný, je potřeba, aby hráči zvládali úkoly, navíc každý zápas má jinou typologii. Jsme ve velkém klubu, který potřebuje výsledky, a k tomu potřebuje určité hráče. Je dobře, že se o to kluci dělí, spousta z nich je univerzálních. Navíc zase dojde k nějakému přeskupení, je možné, že některý z krajních hráčů bude muset alternovat na stoperu. Je to úděl velkého klubu, myslím, že spousta hráčů tady si to uvědomuje. Ale samozřejmě že na hřišti by chtěl být každý.“

Je pro vás důležité, že se útočníci střelecky prosazují?

„Pro mě je důležitá práce těch hráčů, body jsou navíc. Ale pro ně samotné je vždycky dobré ty body mít. Pro pocit hráče je to dobře, mně je ale jedno, kdo gól dá. Ať dá třeba tři góly Bóřa (Bořil), i když to se asi nikdy nestane.“

Ivan Schranz je aktuálně nejlepším střelcem ligy. Je pro vás nejlepší přestupovou trefou léta?

„Doufám, že se mu ještě někdo dorovná nebo ho přeskočí. Nerad to hodnotím. Ale u Ivana hovoří čísla za vše. Ovšem nejde jen o ně, ale i o jeho přístup k fotbalu, charakter, že má už něco za sebou. Ví, jak to ve velkém klubu chodí v jakékoliv pozici. Je stoprocentně připravený. Rychle zapadl do týmu. Jsem i rád, že to potvrzuje z levého křídla. Hodně lidí to odrazovalo a říkalo, že je to útočník nebo podhrotový hráč, nic jiného. To může taky být, ale vidím tu jeho sílu na téhle pozici. Je to komplexní hráč se vším všudy.“