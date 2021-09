Staněk jede bomby! Nášupy v MSFL i křivda v Dynamu. Teď vrchol v Plzni?

Chtělo by se říct – konečně! Jindřich Staněk nakopl kariéru. Momentálně prožívá nejvýraznější fotbalové období. Jede bomby. V sobotu akrobatickými kousky zachránil Plzeň v duelu se snaživými Českými Budějovicemi. Výhru 2:1 podtrhl deseti úspěšnými zákroky. Ale o to tolik nejde. Srovnal si hlavu. V tréninku pracuje na plné pecky. I proto uspěl na posledním reprezentačním srazu a ve Viktorii, v týmu aktuální lídra FORTUNA:LIGY, je tutovou gólmanskou jedničkou.

Mnozí už ho sportovně pohřbívali. Předpokládaná skvostná kariéra kluka, který jako teenager odešel v nedovršených osmnácti letech do Evertonu, se časem jevila jako průměrná. V liverpoolském klubu si Jindřich Staněk v hlavním týmu nikdy nezachytal. Složitě se pral s konkurencí. Jednoduše neuspěl.

Pak se vrátil do Česka a příběh se opakoval v bleděmodrém. Sparťanský odchovanec vzal štaci v Českých Budějovicích. Ovšem nejprve se musel smířit s odchodem na hostování. Žádná vyhlášená adresa, nýbrž Třebíč. Moravskoslezská fotbalová liga. Žádná hitparáda to nebyla. Ve čtrnácti zápasech dostal dvaatřicet branek. Ošklivý průměr na zápas si jistě spočítáte…

Na jihu Čech ale měli pro Staňka slabost. Hlavně trenér David Horejš. S gólmanem se piplal, rozmlouval s ním, dával mu rady do života. A docela se to vyplácelo. Když České Budějovice v ročníku 2018/19 postoupily do nejvyšší soutěže, Staněk stál v brance. Byl oporou. Důležitou postavou mužstva.

Jenže o patro výš se to zase zvrtlo. Dynamu se nedařilo, po jedenácti kolech viselo na poslední figuře s osmi body. Staněk chytal, nikoliv špatně, porážky nešly za ním, jenže v klubu cítili, že je potřeba udělat změnu. Proto přišel veterán Jaroslav Drobný. Původně jen v pozici trenéra brankářů, trochu i na pomoc Staňkovi. Nakonec se ale postavil do brány a nastal problém.

Mladší kolega to vnímal jako křivdu. Byl ublížený. Kyselý na celý svět. Usazení na lavičku neskousl. Byť s ním Horejš strávil hodiny diskusemi, Staněk důvodům nechtěl rozumět. Trénink nešidil, morálku pořád měl, ale v zápasech dostával přednost Drobný. A to i proto, že Budějovice se neskutečně rozjely a vytvořily klubový rekord v počtu výher v kuse.

„Něčím jsem si prošel, sám jsem si to uvědomil,“ říkal Staněk po sobotním úchvatném představení proti svému bývalému týmu. Právě odpovídal na otázku, zda je jeho kariéra na dosavadním vrcholu. Přikývl. „Jsem samozřejmě rád, jak to teď je. Pracuju tak, abych se mohl posouvat ještě dál.“

Víc to rozvádět nechtěl. Vlastně k tomu ani není důvod. Lidsky i profesně vyzrál. V Plzni poprvé v životě přemohl vážnou konkurenci. I proto dostal premiérovou pozvánku do dospělé reprezentace a hned zaujal v duelu s Belgií (0:3) dvěma bravurními zásahy proti někdejšímu spoluhráči z Evertonu Romelu Lukakuovi. Zvládl i následný přípravný duel s Ukrajinou.

Po návratu ke každodenní práci v klubu pomohl Viktorii ke skolení Sparty, upevnil si pozici prvního gólmana před Alešem Hruškou a v sobotu v rámci oslav 110 let od založení plzeňského klubu uspořádal představení plné černé magie. Chytil deset ran. Zákrok proti Maksymu Talovierovovi, který předvedl v závěru zápasu za příznivého stavu 2:1, byl doslova božský. Míč vystřelený z hlavy Ukrajince přilepil na brankovou čáru. „Byla to přirozená reakce,“ skromně pravil.

Kouče Dynama a starého známého Davida Horejše ovšem zrovna nepotěšil, což dal velmi výmluvně najevo na tiskové konferenci. „Na*ral mě,“ vyhrkl. „S Davidem máme výborný vztah, občas si zavoláme, vím, že to nemyslel špatně, bylo to spíš takové popostrčení. Chytat šance je má práce, dal jsem mu zase kompliment, že Dynamo hrálo výborně.“

Pokud mu forma vydrží, může Plzeň na samé špici vydržet hodně dlouho.

Staněk: Při Škodově střele mi zatrnulo, jsem rád za tři body

Bílek: Ubojované utkání, co řekl o poločase?