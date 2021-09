Restart na druhou. Do ligy se vrací Stoch, ulovil ho Liberec: Jde o výzvu

Byl to pořádně turbulentní vstup do sezony. Slovan poprvé naplno bodoval až v osmém kole, šok po propadu na poslední místo tabulky utlo na severu až minulé kolo, které přineslo obrat a výhru 2:1 nad Mladou Boleslaví. Předchozí výsledkovou nespokojenost odnesl trenér Pavel Hoftych, kterého nahradil Luboš Kozel. „Ideálně bychom chtěli posílit v podstatě všechny řady v poli,“ komentoval krátce po převzetí týmu nový kouč. Přání se mu nakonec splnilo.

Po příchodech Dominika Plechatého, Júsufa Hilála a Christa Tiéhiho angažovali Severočeši také velké jméno na kraj zálohy – Miroslava Stocha. Ten v květnu (oficiálně 1. července) skončil v Zaglebii Lubin po necelých čtyřech měsících. „Mysleli jsme si, že kondici dožene rychleji a v zápasech se ukáže víc,“ komentoval tehdy sportovní ředitel klubu Lubomír Guldan. Bez angažmá bylo 31leté levé křídlo až druhé poloviny září, kdy přišla dohoda s Libercem.

„Jedná se o posilu, která by nám měla pomoct zejména v ofenzivě. Miňo bude potřebovat samozřejmě určitý čas na znovuzískání herní kondice, s čímž však počítáme,“ neskrýval sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal. Stoch už pod Ještědem trénuje, oficiality byly doladěny ve středu. „Doufám, že bude připraven nastoupit v dohledné době,“ dodal Koukal.

O návratu zkušeného univerzála do české ligy se mluvilo po konci v PAOK Soluň před rokem, kdy se připravoval s pražskou Slavií, nakonec ale vítěz FA Cupu s Chelsea zamířil právě do Polska, kde podepsal smlouvu 1. února. Za Zaglebii odehrál celkem devět zápasů.

Liberec - Mladá Boleslav: Tupta krásnou střelou dal Slovanu vedení 2:1!

„Vše tu zatím působí příjemně, hlavně kabina je super. Jsem rád, že mě chce trenér, jde o výzvu,“ prozradil nizozemský, turecký a český mistr na začátku libereckého angažmá. I přes prázdninovou přípravu s třetiligovým Motorletem bude třeba dohánět kondiční resty. „Věřím, že potom dokážu týmu pomoci a přispět k posunu Liberce tabulkou výš. Tam, kde se nachází momentálně, určitě nepatří. Pevně věřím, že se to bude už jen zlepšovat.“

Jednatřicetiletý záložník startoval kariéru ve slovenské Nitře. V sedmnácti letech podepsal profesionální smlouvu s londýnskou Chelsea. Přes velkou konkurenci se ovšem příliš neprosadil, po štacích v Twente a Fenerbahce následovalo trojí hostování v PAOKu Soluň, Al Ajn ze Spojených arabských emirátů i tureckém Burzasporu.

Do Slavie přišel Stoch v sezoně 2017/2018 a během dvou sezon oslavil se sešívanými mistrovský titul či dvojí vítězství v poháru. Následný návrat do řeckého PAOKu skončil po roce. Teď se pokusí slovenský světoběžník zrestartovat ve Slovanu, jenž vstoupil do nového ročníku nejhůř v historii. Už v neděli čeká Liberec derby s Jabloncem, první minuty by Stoch mohl posbírat právě na Střelnici.