Boss Dufek: Jarolím má důvěru, Jinoch skončil. Hlavně nepanikařit

V létě jste po půl roce opět mohutně sáhli do kádru. Jak to nyní zpětně hodnotíte, vzhledem k výsledkům?

„Na jaře to byla svatá válka, hráli jsme o záchranu, měli jsme až nezdravý počet hráčů na hostování. Museli jsme na to reagovat. Řada fotbalistů u nás vedle toho z hlediska finančních podmínek zůstat nemohla: od Jaromíra Zmrhala po Ladislava Takácse nebo Tomáše Malínského. Hostování není trvalá, dlouhodobá cesta. Někdy to tak uchopit musíte, ale není to systémové. Takže jsme chtěli fotbalisty na pevnou smlouvu, mít hráče a jejich kontrakty pod kontrolou. Aby byli, pokud možno, naši.“

To se povedlo. Ale zatím to není příliš znát…

„Mužstvo jsme doplnili absolutně podle našich představ. Jak z hlediska starších, jako jsou Škoda, Suchý nebo Karafiát, tak mladých hráčů typu Fily, Halousky a Juráska. A důvěru jsme dali odchovancům Maškovi nebo Stránskému, Milan Škoda má smůlu, mohl dát víc gólů, ale čtyři nejsou málo. Hráče jako on jsme přiváděli proto, aby se mladí, kterých máme dost, měli od koho učit. Máme dobře seskládaný tým co do kvality i charakteru. Co mám zprávy, ti kluci jsou z toho sami nejvíc zklamaní. Není to tak, že by to nechávali být. Věděli jsme ale, že vzhledem k takovému zásahu do kádru se pravděpodobně nesehrajeme tak rychle. Trošku jsem cítil, že půjde spíš o to, aby se mužstvo povedlo déle udržet pohromadě. Málokomu se podaří seskládat nový tým a hned hrát výborně. Bylo tomu tak i v zimě, kdy jsme museli reagovat na špatný podzim a přivedli hodně nových tváří.“

Tehdy jste se taky po mnoha změnách v kádru rozjížděli v boji o záchranu dost ztěžka.

„Ale i tehdy jsme měli dobré mužstvo, což jsme pak potvrdili i výsledky v rozhodující fázi v dubnu a květnu. Zkraje jarní části sezony jsme také neuměli dovést dobře rozehrané partie do vítězného konce. Teď je situace trošku podobná, viz poslední zápas v Liberci, kde jsme nedali za stavu 1:0 šance a prohráli 1:2. Týden předtím hrajeme 3:3 s Olomoucí, kde tři střely na naši bránu znamenaly tři góly. Zaplaťpánbůh za bod, ale měli jsme vyhrát. V Ostravě dal Milan Škoda regulérní gól a nejen pro mě byla jasná penalta na Douděru, plus x dalších věcí. Zarazilo mě, že si nikdo takových chyb nevšiml. Najednou vám schází body do tabulky. Bohužel téměř z každé druhé střely dostaneme gól a v hodně zápasech brzy prohráváme a snažíme se dohonit náskok soupeře.“

Čím si vysvětlujete, že tolik inkasujete, byť jste přivedli Marka Suchého či Ondřeje Karafiáta?

„Gólů je moc. Chyby jsou velké a fatální. Ale pořád to beru tak, že fotbal je kolektivní sport, je to souhrn všech možných věcí, i když z toho vyleze jednotlivec. Potřebujeme lépe komunikovat při organizaci hry směrem dozadu. A pokud jde třeba o Marka Suchého, hodně lidí z odborné veřejnosti mi říkalo, jak je jeho výkonnost po tak dlouhé pauze příjemně překvapila.“

Zvláštní bylo původně dvouleté hostování sparťanského stopera Dominika Plechatého, který zanedlouho odešel do Liberce. Proč?

„V tomhle případě si to bohužel nesedlo časově. Když jsme ho přiváděli na hostování, aby získal podstatně větší herní praxi než ve Spartě, nevěděli jsme o možnosti získat na přestup Marka Suchého, kterého Karel Jarolím uváděl do ligy ve Slavii. Po dohodě s trenérem a agentem Davidem Nehodou nemělo smysl, aby u nás Dominik čekal na příležitost. Ondru Karafiáta jsme chtěli, už když mu končila smlouva v Liberci, ale dal přednost Slavii. Ale pak jsme se k němu vrátili po roce a nakonec ho přece jen získali na hostování s opcí. Myslím, že celkově jsme se všichni zachovali korektně a po dohodě se Spartou Plechatého situaci vyřešili ku prospěchu všech.“

Nezapochyboval už jste nad cestou, kterou jste zvolili?

„Máme stejně bodů jako v minulé sezoně, chybí nám, ale herní projev mužstva je úplně někde jinde. Hrajeme to, co hrát chceme, to znamená aktivní pracovitý fotbal s velkým držením balonu a udáváním tónu hry. Tak se chceme prezentovat, protože jinak by pak náročného mladoboleslavského fanouška přestal fotbal zajímat. Nechceme předvádět to, co polovina ligy: klást důraz na defenzivu a hrát na brejky.“

Nenastala chvíle, kdy přemýšlíte o tom, že byste měl udělat razantní opatření, sáhnout do realizačního týmu?

„To ne. V klubu jsme zatím neměli důvod do toho vstupovat. Já to z tribuny vidím tak, že v drtivé většině případů nejde o systémové chyby mužstva, srážejí nás chyby jednotlivců. Hráči vědí, co mají hrát, co po nich trenér Jarolím na trávníku chce.“

SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 2:1. První výhra Slovanu, obrat proti deseti

Máte nějaký odhad, kdy by se sezona mohla obrátit ve váš prospěch, stejně jako na jaře?

„Abych řekl pravdu, pevně jsem věřil, že se to obrátí v Liberci. První poločas jsme ho přehrávali, ale promarnili šance. A zatímco my jsme střídáním upadali, jejich výkon gradoval. Tam se nám střídání nepovedla, proti Olomouci naopak ano. Trvat zápas dalších několik minut, myslím, že jsme byli ještě schopni vyhrát. Pro Olomouc to mohlo skončit ještě hůř.“

Teď vás ovšem doma čeká nebezpečné Slovácko…

„Je to mimořádně těžký soupeř, konsolidovaný, pracovitý, bojovný. Člověk musí věřit tomu, že to přijde v nejbližším zápase. Na rozdíl od minulého podzimu chodím na fotbal s vírou v to, že mužstvo má sílu. Věřím mu, stejně jako realizačnímu týmu. O to víc musíme být trpěliví. Jiní hráči na trhu nejsou, nám se podařilo maximum. Teď nesmíme panikařit, to vidím jako zásadní věc. Musíme zajistit klid a podporu. I když to samozřejmě leží na hráčích.“

Zajímavá změna mezitím nastala v zázemí klubu, sportovním ředitelem už není Josef Jinoch. Proč?

„Měl smlouvu, která končila. Některé věci v rámci přestupového okna ještě nebyly dotažené, tak se to protáhlo o dva měsíce.“

Kdo bude jeho nástupcem?

„Nechme to na příští týden.“