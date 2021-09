Nešpora sledoval i Šádek: V Jablonci to na mě dýchlo strašně pozitivně

Byl jabloneckou posilou last minute, ale zapadl okamžitě. Po svém příchodu z Olomouce nastoupil Martin Nešpor do všech čtyř utkání, a v tom posledním ve středu rozhodl o postupu do osmifinále MOL Cupu v Přepeřích. „Dýchlo to tady na mě fakt strašně pozitivně,“ říká jedenatřicetiletý útočník před nedělním derby s Libercem (16.00). Stačilo přitom málo – a možná nyní oblékal dres Plzně.

Do Olomouce přišel před třemi lety na přání Václava Jílka, který ho dobře znal ze společného působení ve Spartě. Proto vypadá trochu paradoxně, že právě po Jílkově návratu se Martin Nešpor stal v Sigmě nadbytečným. A musel uvolnit prostor perspektivnějším (a zdravějším) Antonínu Růskovi a Davidu Vaněčkovi.

„Takový je fotbalový život. Olomouc prostě vsadila na jiné koně a já jsem rád, že se mi ozval Jablonec. Jsem rád, že to vyšlo, protože klub patří mezi špičku a každoročně to potvrzuje. Myslím si, že jsem v Olomouci ale také zanechal nějakou stopu, tři roky tam utekly jako voda. Pocitově už jsme i s rodinou cítili, že by bylo vhodné se vrátit blíž,“ líčí odchovanec Bohemians.

PRVNÍ DOJEM: Jablonec se favorita nebál, pobavil i Rada hádkou s Omranim

Českou nejvyšší soutěž hrál i za Mladou Boleslav. Kromě toho si vyzkoušel angažmá v Polsku (Piast Gliwice a Zaglebie Lubin) a Albánii (Skënderbeu). Vždy platil za důrazného a pracovitého útočníka, který není líný na krok a dobře presuje rozehrávku soupeře. Věčně ho však brzdily zdravotní problémy a nízká produktivita. Ve FORTUNA:LIZE nasbíral ve 170 startech 37 gólů a 8 asistencí, což nejsou nijak oslnivá čísla.

Přesto se po předčasném konci na Hané o práci bát nemusel. Podle informací deníku Sport se o Nešpora ucházel Hradec Králové a v poslední den přestupového termínu, když už šla do finále jednání s Jabloncem, se dokonce ozvala rovněž Plzeň!

MARTIN NEŠPOR VE F:L Bohemians 54 zápasů/8 gólů Mladá Boleslav 48 zápasů/14 gólů Sparta 3 zápasy/1 gól Olomouc 63 zápasů/14 gólů Jablonec 2 zápasy/0 gólů

„S Ádou Šádkem jsem o Martinovi mluvil, měl ho jako záložní plán, protože Beauguel dostal nabídku z Arábie. Víc nic,“ vysvětluje jablonecký boss Miroslav Pelta.

Nešpor podepsal na Střelnici smlouvu do konce sezony a jako by přinesl svému novému týmu štěstí. Jako střídající hráč byl u důležitých výher 1:0 s Karvinou i Kluží, remízy 1:1 na Spartě – a premiéru v základní sestavě oslavil postupovou trefou v Přepeřích. Aklimatizoval se velice rychle.

„Pohodový kluci, kabina, realizák, maséři, prostě všichni kolem klubu, kdo v něm pracují. Doopravdy jsem překvapenej, jak moc to na mě působí,“ přiznává. „Užívám si to, protože vím, že fotbal člověk nehraje do konce života. Jsem rád, že jsem se mohl vrátit s rodinou do Prahy a teď dojíždím do Jablonce spolu s kluky z Prahy.“

Martin Doležal, který vynechal ze zdravotních důvodů utkání na Letné, je v Jablonci bez debat forvard číslo jedna, vybudoval si neotřesitelnou pozici. Za zkušeným reprezentantem pak číhá zelenáč Tomáš Čvančara, v této sezoně zatím nejlepší střelec týmu.

Nešpor bude čekat na svou šanci coby trpělivá a solidní trojka.