Hořká prohra. Někde by se taková penalta nepískala, mrzelo Vraštila

Rozhodující gól jste dostali až v 85. minutě. To bolí hodně, že?

„Je to hodně hořká prohra, mrzí nás to. Myslím, že jsme Plzeň potrápili, dobře jsme bránili. Ale bohužel nás nakonec přetlačila a odjíždíme bez bodu.“

Nemohl jste Jeanu-Davidu Beauguelovi ve skórování zabránit?

„Přišel centr z levé strany a my jsme se špatně posunuli, myslel jsem, že máme hráče rozebrané trošičku jinak. A už jsem nestihl Beauguela dostoupit.“

Plzeň - Zlín: Vraštil hlavou vyrovnal, 1:1

Vnímali jste v tu chvíli, že jste hráli bez Tomáše Poznara, který zůstal kvůli křečím ležet na půlce hřiště? Domácí míč nezakopli.

„Všiml jsem si toho, ale nevěděl jsem, že zrovna z té situace jsme dostali gól. To je samozřejmě smůla. Ale hráč nahoře nám nechyběl, to nebyla příčina toho, že jsme inkasovali.“

Co jste říkal penaltě, kterou kopali domácí po ruce Dominika Simerského?

„Za mě byla velmi přísná, ale to si samozřejmě musí vyhodnotit rozhodčí. Někde by se taková penalta nepískala, ale tady prostě ano. Takže tak.“

SESTŘIH: Plzeň - Zlín 2:1. Tuhý boj rozsekl Beauguel

Poprvé dostal v lize příležitost gólman Jan Šiška. Jak se vám před ním hrálo?

„Zvládnul to velmi dobře. Chytil několik šancí, snažil se chodit do centrů, byl odvážnej. Škoda, že ještě nevyškrábl ten gól. To by bylo teprve výborné.“

Překvapilo vás při vašem gólu, kolik jste dostal prostoru?

„Plzeň hraje zónu, já jsem si tam prostor dobře našel. Vakho to nádherně kopnul, trefil mě přesně na hlavu, měl jsem to jednoduché. Udělal jsem to dobře, takže mě to nepřekvapilo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 6. Beauguel, 85. Beauguel Hosté: 15. Vraštil Sestavy Domácí: Staněk – Řezník, Kaša, Hejda (C), M. Havel (82. Al. Čermák) – Bucha, Kalvach (69. Janošek) – J. Kopic (46. Chorý), J. Sýkora (69. Kayamba), Mosquera (59. P. Šulc) – Beauguel. Hosté: Šiška – Vraštil, Simerský, Cedidla, Fantiš – Čanturišvili (78. Jawo) – Tkáč, Janetzký (86. Fillo), Conde, Y. Dramé (70. Nečas) – Poznar (C) (86. Hrdlička). Náhradníci Domácí: Hruška, Pernica, Kayamba, Chorý, Čermák, Šulc, Janošek Hosté: Rakovan, Nečas, Jawo, Hellebrand, Hrdlička, Fillo Karty Domácí: Kalvach Hosté: Conde Rozhodčí Franěk – Caletka, Lakomý Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 6121 diváků

Plzeň - Zlín: Beauguel se prosadil i podruhé, tentokrát udeřil hlavou, 2:1