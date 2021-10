Novotný: Schranz měl ve zdi zůstat stát. Sparta teď působí jako jeden tým

Úmorné sparťanské čekání je u konce. Mužstvo trenéra Pavla Vrby ukončilo čtrnáctizápasovou šňůru bez vítězství v derby a na Letné skolilo Slavii 1:0. Klíčový moment? Vyloučení stopera „sešívaných“ Aihama Ousoua, které předcházelo gólu Lukáše Haraslína. „Spartě to strašně pomohlo, ve druhé půli mohla víc držet balon a kontrolovat hru,“ hodnotil ve studiu iSport.cz Jiří Novotný, legenda Letenských. Zápas rozebíral s bývalým útočníkem Slavie Luďkem Zelenkou.

Jako by stopeři obhájce titulu byli v této sezoně prokletí. Na marodce je plno a Ousou, jediný ryzí střední obránce, který zůstal zdravý, derby nedohrál po dvou žlutých faulech.

„Situaci před vyloučením špatně vyhodnotil. V hlavě mu mělo bliknout, že už má žlutou kartu a nemůže jít do souboje takto,“ podotkl Luděk Zelenka k zákroku na Lukáše Haraslína.

Právě slovenský záložník Slavii vzápětí potrestal, když z přímého kopu s pomocí teče Ivana Schranze prostřelil Aleše Mandouse. Počínání Schranze ve zdi bylo podle expertů ve studiu další zásadní chybou.

„Haraslín netrefil míč tak, jak chtěl. Ale tím že Schranz odskočil ze zdi, tak míč tečoval za Mandouse. Potvrdilo se, že rozhodují maličkosti,“ řekl Zelenka. „Schranz měl zůstat stát na místě, tohle se ve zdi nedělá. Zásada číslo jedna je, že ve zdi nesmí nikdy vzniknout mezera,“ přidal se Novotný.

Sparta - Slavia: Haraslín skóroval ze standardky po Schranzově teči, 1:0

Právě majitel čtrnácti ligových titulů se Spartou byl po zápase logicky spokojenější. A těšila ho i zlepšená defenziva Letenských. Po Bröndby a Rangers šlo o třetí velký duel, který Čelůstka a spol. odehráli bez inkasovaného gólu.

„Zvládnuté těžké zápasy Spartu nakopnou. A mělo by se to projevit i v utkáních se slabšími soupeři, kde může hrát ještě uvolněněji. Přijde mi, že hráči víc vyhrávají osobní souboje vzadu, nenechají soupeře rozběhnout. Kabina taky šlape. Působí jako jeden tým a na hřišti je to vidět,“ poznamenal Novotný.

Obranu Sparty chválil také Zelenka. „Po Plzni (2:3) si to rozebrali a řekli si, že takhle nemůžou uspět. Nejde hrát hurá styl, kdy nějaké góly dáš, ale zároveň strašně laciné dostáváš. Na Bröndby Spartu všichni kritizovali za hru dopředu, ale ona to postavila na defenzivě a vyplatilo se jí to.“

Tématem zápasu byl také Srdjan Plavšič, který se po letním přesunu do Slavie poprvé vrátil na Letnou. Srbský křídelník naskočil na poslední půlhodinu, v nenávistné atmosféře se však příliš neprosadil. „Mně se ve Spartě moc nelíbil. Jak hraje, sice hezky vypadá, ale neměl žádná čísla. Teď to měl hodně těžké, protože sparťané na něj byli namotivovaní a nedali mu nic zadarmo. On sice udělá dvě tři pěkné kličky, ale často z toho nic není,“ uzavřel Novotný.