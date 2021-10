Mandous: Smolný gól, šel jsem si pro to. Ivan mi chtěl pomoct

Měl byste tu střelu, kdyby ji Ivan Schranz netečoval?

„Ivan stál ve zdi, já míč celou dobu viděl a šel jsem po něm na pravou stranu. Jak mi Ivan chtěl pomoct, chtěl se roztáhnout a tečoval mi to do protipohybu, už jsem se nestihl vrátit. Byl to takový smolný gól z jedné střely na bránu…“

Během utkání se před vámi vystřídali na stoperu Tomáš Holeš, Aiham Ousou, Daniel Samek, Lukáš Masopust i Petr Ševčík. Jak jste si situaci vnímal?

„Myslím, že tam problém nebyl. Třeba Lukáš Masopust si tu pozici zkoušel myslím ještě před zápasem ve Velvarech na tréninku, věděl, co má na stoperu dělat. Ani ve druhém poločase Sparta neměla tolik výrazných šancí. Se stopery nebyl problém.“

V bráně zaskakujete za Ondřeje Koláře, první nulu zatím čekáte, ale jak jste jinak spokojený se svými výkony a s vytížením, které konečně přišlo?

„Jsem spokojený, že jsem mohl odchytat tolik zápasu, i když to bylo na úkor Ondry, který je zraněný. Pro mě to bylo první derby, které jsem si chtěl užít a uspět, bohužel jsme ho smolně prohráli. Pro mě je skvělé chytat za Slavii, jsem rád, že tu můžu být a kromě toho jsem se dostal i zpátky do reprezentace, což je pro mě taky skvělé.“

