Trpišovský: Série teď nic neznamenají. Stoper? Musíme to zase někoho naučit

„Dobře jsme do zápasu vstoupili. Sice jsme byli zbrklí v některých situacích v útočné fázi, ale do defenzivy jsme hráli slušně. První gólovku jsme neproměnili, nastřelili jsme sami sebe, pak ve dvou slibných situacích jsme to nevyřešili dobře z pravé strany. První půli jsme odehráli slušně, bohužel tomu chyběl gól a pak přišla situace, kdy jsme šli do deseti a inkasovali jsme z toho polovlastní gól. Pro nás to před druhým poločasem byla těžká situace,“ hodnotil Trpišovský třísté derby.

Což se ukázalo, na vyrovnání nepříznivého stavu jste si šance příliš nevytvářeli.

„I tak jsme se snažili se zápasem něco udělat. Bohužel jsme museli improvizovat tím, že jsme přišli o dalšího stopera. Nechtěli jsme se nechat dostat pod tlak, podržet míč a přes nějakou standardku nebo běžecký souboj vyrovnat. To se nám nepodařilo, nedořešili jsme naše situace a prohráli jsme.“

Byla tedy červená pro Aihama Ousoua klíčový moment zápasu?

„Myslím, že zlomové momenty byly dva. První naše gólovka na začátku, která potvrdila náš dobrý vstup do zápasu, v derby nám tohle vždycky pomohlo. Je to těžký zápas, kvalitní soupeř, venkovní prostředí… A pak to vyloučení. Když hrajete o jednoho míň a inkasujete, je to velká rána. U tak kvalitních týmů je to prostě znát. Pro nás to pak bylo hodně těžké.“

SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:0. Jubilejní derby pro Letenské, rozhodl Haraslín

Zachoval se při těch dvou žlutých Ousou správně?

„Je to zkrátka mladý hráč a učí se. Těm situacím předcházelo, že jsme měli udržet míč, ale přišla ztráta a on to řešil za někoho jiného. Dvakrát šlo o to, že někoho křižoval. Samozřejmě s tou žlutou je každý faul na téhle pozici citlivý, navíc v tom naše stylu. Vzpomínám na Tarase Kačarabu, který před časem hrál zápas na žluté a my ho o půli raději sundávali.“

Jaké dopady může mít tahle prohra a konec série neporazitelnosti na tým?

„Bude repre pauza a kluci se rozjedou, musíme prostě makat dál, za čtrnáct dní budou další zápasy. Musíme uzdravit některé hráče, pokusit se dát dohromady a najít aspoň jednoho stopera, máme čtrnáct dní na to, abychom to zase někoho naučili. Bolí to, je to prohra, ale budeme se připravovat na další část podzimní sezony.“

Sparta - Slavia: Haraslín skóroval ze standardky po Schranzově teči, 1:0

A ty série?

„Za mě musím říct, že teď pro mě ty série nic neznamenají, ztratili jsme tři body, to je pro mě důležité. Je pro mě rozhodující, že náš konkurent má o tři body navíc. Koukám teď jen na věci, které můžeme ovlivnit, to je uzdravit hráče, sladit tým v ofenzivě i defenzivě.“

Jak teď hodnotíte situaci v lize, kdy první je Viktoria Plzeň, navíc má oproti vám i Spartě na podzim o šest anglických týdnů méně?

„Bude to boj. Jak jsem říkal už před sezonou, špička bude hodně vyrovnaná a bude tam víc týmů. Plzeň má nesmírně kvalitní tým, dobré produktivní hráče, dobrého trenéra, musí se s nimi počítat jako každý rok. Nebude to odtržené jako minule, Plzeň svoje zápasy zvládá a pro lidi je jenom dobře, bude to zajímavé. My musíme prostě makat.“