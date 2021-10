Co ukázalo derby: Vrbova reakce, rozjetý Haraslín, Slavii dochází hráči

581 dní. Tak dlouho nenašla Slavia ve FORTUNA:LIZE přemožitele. Nakonec její šňůru 54 zápasů ukončil odvěký rival z Letné u sebe doma. Sparta ovládla jubilejní 300. derby 1:0 díky trefě rozjetého slovenského reprezentanta Lukáše Haraslína. Co dalšího nedělní šlágr mezi rudými a červenobílými ukázal?

Haraslín nabírá formu Na Letnou dorazil jako last minute posila na konci léta. Vizitka Lukáše Haraslína? Obounohé šikovné křídlo. Adrian Guľa ho v rozhovoru pro iSport.cz chválil. Pronesl o něm, že by mohl být hráčem, který Spartě pomůže splnit její cíle. Trefil se. Slovenský reprezentant zaujal už výkonem ve čtvrtek proti Rangers, kdy jednu velkou šanci neproměnil. V neděli v derby už zápas trefou z přímého kopu rozhodl. „Nevím, jestli jsem oporou týmu. Ale těší mě, že dostávám šanci a mám trenérovu důvěru. A to i od celého klubu. V Itálii jsem sice moc nehrál, ale dva a půl roku jsem byl v zápasovém a tréninkovém režimu, takže to zas tak těžké nebylo. Kluci mě navíc přijali skvěle,“ těšilo 25letéto záložníka. Haraslín: Vítězství chutná výborně. Oslava byla pro syna

Vrba – 14 z 21 Tři týdny pravdy, které měly promluvit o současné síle Sparty a schopnostech Pavla Vrby. Po trpkém začátku čtyř důležitých bitev v Plzni se zdálo, že se Letenští stejně jako v minulém roce složí. Jenže Vrba dokázal zareagovat. Po plichtách s v Kodani a doma s Jabloncem zvládl vložené kolo MOL Cupu i výjezd do Zlína. Navíc dokázal připravit mužstvo na Rangers. Zkušený výkon a taktika dodržená do puntíku přinesly výhru 1:0. Podobný scénář se opakoval i v neděli. Sparťané od prvních minut presovali Slavii. Honili ji po hřišti. Chtěli ji zahnat do úzkých. Jakmile se oslabila a prohrávala, upustili od tlaku a vyčkávali na možnost brejků. Jako zkušené mužstvo. Že se rudým nepodařilo přidat ještě jednu dvě branky, je věc druhá. Šance na to měli. Přesto byl Vrba spokojený. „Nevím, jestli to je největší výhra se Spartou, ale určitě velice důležitá. Vážím si i dalších zápasů, které jsme zvládli. Jsem rád, že se nám povedlo navázat na čtvrteční zápas s Rangers. Máme za sebou velice důležitý a podařený týden,“ pronesl kouč domácích. Vrba: Naše ofenziva zatápěla Slavii jako dlouho nikdo

14 a dost! Březen 2016. Tehdy naposledy Sparta vyhrála derby. Od té doby se odehrálo 14 vzájemných zápasů pražských S, ve kterých měla navrch Slavia, či se oba týmy rozešly s plichtou. Dělá to 2023 dní. Slávisté na Letné zároveň padli po 54 zápasech bez prohry. Ta poslední přišla s nástupem koronaviru do Česka, tedy v březnu 2020. Řečí dnů se dostáváme na hodnotu 581. Radost, euforie a úleva na lavičce Sparty poté, co sudí Ondřej Berka naposledy fouknul do píšťalky, byla obří. „Strašně moc si toho cením. Slavia nás na jaře jako jediná dvakrát porazila, v lize i poháru. Byla jednoznačně lepší, tahali jsme za kratší konec. O to víc mě těší, že jsme to teď dokázali. Že se držíme v tabulce nahoře. Kdybychom to nezvládli, propast by byla ještě větší. Pro sebevědomí a další vývoj je to dobře. Všichni nás budou muset začít brát vážně,“ vzkázal Vrba rivalům v boji o titul. SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:0. Jubilejní derby pro Letenské, rozhodl Haraslín

Paradoxně i pochopitelně zbořená Slavie Stav mužstva Jindřicha Trpišovského je špatný. Ne, že by se Slavii nedařilo, že by ze sebe neuměla vymáčknout dobrý výkon, ale na závěru tohoto cyklu před začátkem reprezentační pauzy bylo vidět, jak tým „dodýchává“. Jeden hráč po druhém odpadává vinou zranění nebo karet. To má objektivní stokrát řečenou příčinu, tedy náročnou minulou sezonu, která se mnoha slávistům protáhla přes léto až do čtvrtfinále EURO. Paradoxní je, že kouči Trpišovskému dochází i ty poslední varianty navzdory tomu, že kádr zůstal široký. To se pak propisuje napříč řadami, třeba tím, že Tomáš Holeš sice slušně zaskočí na stoperu, ale pak chybí uprostřed zálohy. To samé v derby Lukáš Masopust nebo pak i Petr Ševčík. Trpišovský: Zklamání po dobrém prvním poločase. Masopust na stoperu? Rozhodla i komunikace