Chaluš: Červená? Jestli si vymyslí, že zase bude chybět tři zápasy...

Gebre Selassie, Havelka, Koscelník, Tiéhi. Slovan počtvrté z deseti zápasů nedohrál v plném počtu, proti Baníku (0:2) předčasně zmizel do sprch poslední jmenovaný a to už v 38. minutě. „Jestli se vymyslí, že zase bude chybět tři zápasy… Takhle důležitý hráč,“ vracel se Matěj Chaluš (23) k dlouhému disciplinárnímu trestu pro Martina Koscelníka. Ten už je zpět.

Co k utkání říct?

„Jsme zklamaní, mrzí to dost. Myslím, že jsme byli dobře připraveni, což se projevilo i na hřišti. Ale opakuje se stejný scénář, zase jsme šli do deseti... Pak už jsme měli situaci těžkou, i když jsme nechali na trávníku všechno. Jak říkám, mrzí to.“

Děj rozhodla červená karta.

„Jde určitě o hlavní věc, která ho ovlivnila. Jsme oslabení do dalšího zápasu, hlavně Christ (Tiéhi) dostal rovnou červenou... Jestli se vymyslí, že zase bude chybět tři zápasy jako Martin Koscelník. Přicházíme o takhle důležité hráče. Určitě šlo každopádně o hlavní faktor utkání, chtěli jsme to uhrát i v deseti, některé situace jsme si ovšem nepohlídali.“

A jak jste souboj Tiéhiho s Ndefem viděl?

„Přiznám se, že právě neviděl. Sledoval jsem dál hru, nevšimnul jsem si, že někdo zůstal ležet na hrací ploše. Takže druhý zákrok nemůžu zhodnotit a nevím, jestli byl zároveň rovnou na červenou kartu. Ale první žlutá? Dát ji... Hodně přísné. Je diskutabilní, jestli šlo vůbec o faul a dát ji za vůbec první zákrok na hřišti... Jen, aby nám nechyběl Christ zase tři zápasy, jako minule.“

Co udělá první prohra pod novým realizačním štábem s psychikou?

„Určitě to je rána. Tři zápasy jsme neprohráli, věřili jsme tomu, že půjdeme nahoru dál. Ale nezlomí nás to. Naopak jsme si ukázali, že jsme tým. Z naší cesty nás to nerozhodí, věříme, že herní projev bude postupně lepší a vrátíme se nakonec tam, kam patříme.“

Pomůže i Miroslav Stoch, který poprvé naskočil do zápasu?

„Jo, určitě. Nepochybujeme, už od prvního tréninku nás v tom utvrzuje. Jde o kvalitního fotbalistu, excelentního hráče. Můžeme být rádi, že je v naší lize a ještě konkrétně u nás v Liberci... Hned bylo vidět, jakou kvalitu má.“