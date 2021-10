Očekávaná dvojice, která spolu nastoupila i v předchozích duelech na Feyenoordu a proti Hradci Králové. Do fatální netaktické chyby Aihama Ousoua, který vletěl podruhé „žlutě“ do Lukáše Haraslína, obrana Slavie derby zvládala s nulou. Jenže ve 41. minutě se všechno zbortilo.

Ousou vyloučen, Sparta se z následného přímého kopu Haraslína a teči Ivana Schranze dostala do vedení a na stopera se zatáhl sedmnáctiletý Daniel Samek. V tu chvíli to byla přirozená volba, protože Samek v mládežnických výběrech, i v těch reprezentačních, nastupoval v minulosti právě uprostřed obrany.

46. minuta: Tomáš Holeš-Lukáš Masopust

Kouč Jindřich Trpišovský udělal do druhého poločasu jednu změnu, která se dotkla středu obrany, stáhl Samka a za něj poslal na hřiště Nicolae Stancia, na stopera se zasunul Lukáš Masopust. „Trénoval to už před pohárem ve Velvarech, věděl, co má dělat, nebyl to problém,“ chválil svého spoluhráče brankář Aleš Mandous, který nepovažoval rotaci na hřišti těsně před sebou za složitou.