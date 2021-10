LIGOVÉ ZNÁMKOVÁNÍ: padlo šest osmiček, vede Stanciu před Panákem

Haraslín s Peškem výraznou měrou přispěli k tomu, že Sparta po čtrnácti neúspěšných pokusech konečně dokázala Slavii porazit. Haraslín vstřelil jediný gól, navíc se na něm vyfauloval Aiham Ousou. Pešek byl také hodně aktivní a dělal slávistické obraně problémy. Proto oba dostali osmičku, podrobné ZNÁMKOVÁNÍ sparťanů najdete ZDE>>>

SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:0. Jubilejní derby pro Letenské, rozhodl Haraslín

Známka 8 o uplynulém víkendu padla celkem šestkrát. Kromě dvojice z kádru Pavla Vrby si ji vysloužili také dva zástupci Slovácka. Petr Reinberk s Markem Havlíkem se podíleli na výhře svého týmu nad Teplicemi (3:2), Reinberk se z pozice pravého beka blýskl dvěma góly. Celek z Uherského Hradiště vyhrál popáté za sebou a drží se v popředí tabulky.

Osmičku obdržel také stoper Bohemians Daniel Köstl, proti Olomouci (2:0) dobrý výkon směrem dozadu podpořil ještě vítěznou brankou. A v zápase Liberce s Baníkem vynikal pravý bek Ostravanů Gigli Ndefe, mimo jiné si připsal asistenci na trefu Ladislava Almásiho.

SESTŘIH: Bohemians - Olomouc 2:0. Klokani o bodech rozhodli už v první půli

Komu se naopak nedařilo? Dvojku dostal výše zmíněný Aiham Ousou, nešťastník derby pražských „S“. Podrobné ZNÁMKOVÁNÍ slávistů najdete ZDE>>> Trojka putovala do Karviné za Antonínem Křapkou, do Liberce za vyloučeným Christem Tiéhim a do Teplic za brankářem Janem Čtvrtečkou.

Celkovému pořadí vládne slávista Nicolae Stanciu (průměr 6,71), za ním je sparťan Filip Panák a další slávista Ivan Schranz. V průběžné ideální jedenáctce je pět slávistů a čtyři sparťané, doplňují je českobudějovický brankář Vojtěch Vorel s křídelníkem ze Slovácka Danielem Holzerem.