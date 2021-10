Zlaté okamžiky Viktorie na plechovkách. Fanoušci vybrali čtyři NEJ momenty

ZISK PRVNÍHO TITULU – ZÁPAS S BANÍKEM 2011

To památné odpoledne… a dál už to znáte. Výhra nad Baníkem Ostrava znamenala zisk historicky prvního mistrovského titulu v nejvyšší soutěži pro Viktorii Plzeň. Horváth a spol. splnili sen několika generací, a to všechno v době, kdy klub slavil 100. výročí svého založení.