ANALÝZA derby: proč Sparta porazila Slavii? Bořilův odkop a rychlé přepnutí

Že Sparta ukončila letitý půst v derby, už víme (1:0). Co však napoví hlubší analýza? Že Letenští trefili díru na slávistické pravé straně a že se obě pražská „S“ mají ještě co učit v zrcadle Premier League.

300. derby obecně

Zápas nenabídl žádnou ofenzivní smršť. Ani jeden tým nepřekročil hodnotu 1 očekávaného gólu, přitom oba týmy mají v této ligové sezoně průměry vysoce přesahující tuto hodnotu (Sparta - 1,79 a Slavia – 2,09). Vývoj utkání byl velmi podobný poslednímu ligovému derby. Tehdy v počátku utkání Sparta zahodila velké šance, Slavie upravila taktiku a utkání dominovala a zvítězila 2:0. Začátek tohoto posledního střetnutí se nesl v duchu dvou zahozených šancí „sešívaných“. Letenští se chopili iniciativy zápasu kolem 30. minuty a po vyloučení Ousoua Slavii do vážnější šance nepustili.

Očekávané góly (xG) je metrika zohledňující kvalitu šancí, které se v zápase odehrají. Každá střela má hodnotu, jež udává pravděpodobnost, že skončí gólem. Například penalta má hodnotu 0,76, což znamená 76% šanci na vstřelení gólu.

Díra na pravé straně

Byl to klíčový prostor, který rozhodl derby, ale také ilustroval současný stav obou pražských „S“. Sparta využila okna na slávistické pravé straně k oslabení rivala, k zasažení stěžejního úderu a k demonstraci pokroku v obranné fázi a v přepínání. Slavia ilustrovala ústup z kompaktnosti a tvořivé rozehrávky. Teď si to vysvětleme blíže.

Pavel Vrba před příchodem na Letnou konstatoval, že má radši výhry 4:3 než 1:0. Pak však poznal, že velké úspěchy nelze dosáhnout s prostupnou obranou, a tak na ni asi více zaměřil pozornost. Nasvědčují o tom čistá konta v Evropské lize s Bröndby Kodaň, Glasgow Rangers a právě v duelu s červenobílým sokem. Co se změnilo? Přepínání z obrany do útoku zrychlilo, pevněji působí střed před stopery a obránci lépe vytlačují hru.

Slavia naopak není na hřišti zdaleka tak soudržná jako v dobách, kdy zlobila v Lize mistrů perfektním týmovým presinkem a elastickým defenzivním blokem s hloubkou dvacet metrů Barcelonu. Jestli je to způsobené známými patáliemi se stopery a středními záložníky nebo něčím jiným, si musejí v Edenu rozebrat sami.

Jak se to, co jsme nakousli, kterou si připomínáme na snímku a která dala šach mat Slavii? Nejprve je nutné popsat to, co dění na obrázku předcházelo. Jan Bořil měl před vlastním pokutovým územím klid na to, aby míč ze vzduchu sebral a konstruktivně rozehrál. Nejbližší sparťané na něj nevyvíjeli tlak. Slávistický kapitán však volil dlouhý odkop vpřed. Pep Guardiola o nákopech říká, že je to pak z hlediska zmocnění se míče padesát na padesát, proto toleruje hvězdám Manchesteru City nákopy jedině ve chvílích, kdy už není jiného zbytí.

V tomhle případě se ona padesátka přiklonila ke Spartě, protože se stoper Filip Panák vysunul na polovinu soupeře a i jeho kolegové byli na dosah. A tak se po dvou hlavičkách mohl dostat balon k Dávidu Hanckovi, který prvním dotykem nastartoval do levého křídla Lukáše Haraslína. Druhé bleskové přepnutí do útoku. To první udělal už krátce předtím Haraslín, jenž nakopl vrtuli dříve než Alexandre Bah. Tím si na strážce vytvořil náskok.

Do zajišťovací akce tedy musel Aiham Ousou. Zapomněl přitom na základní přikázání moderního obránce: pokud nemáš jistotu, že získáš balon, braň jen pozičně. Ousou do Haraslína zajel a vyfasoval druhou žlutou kartu. Nedržel se ani druhé zásady: Než oslabit tým, když do konce utkání zbývá ještě moře času, radši pusť protivníka dál. Když šanci promění, je stále ještě dostatek prostoru k vymazání handicapu. A v plném počtu to jde snáze než v oslabení.

Nedělní realita Slavie: Ousou vyloučený a Sparta z přímého kopu rozhodla. Nebyl to ojedinělý úlet, byla to principiální věc. Opakovala se třeba při úvodním napomenutí kapitána švédské jednadvacítky. Jen s tím rozdílem, že Haraslína pasem vybídl ke sprintu za rozevřenou slávistickou obranu David Pavelka.

Bah dovnitř, nebezpečí ven

Proč Sparta mohla do půlky řádit na pravém křídle? Vycházelo to z rolí slávistické dvojice u levé lajny. Obsazení bylo tradiční Lukáš Masopust-Alaxandre Bah. Oba jsou zvyklí při podpoře útoku na jednoduché schéma. Jeden putuje dovnitř, aby uvolnil místo pro náběh druhého do křídla. Na Letné byl Bah velmi častým hostem středu hřiště, což potvrzuje záznam jeho průměrné pozice v zápase. Ale poté, co slávisté přišli o míč, obracelo se to proti, neboť uvolněná oblast nebyla dostatečně zabezpečená do defenzivy. I když hloubka obranných bloků byla v derby téměř totožná (Sparta 30,7 metrů, Slavia 30,7), přesuny v ní efektivněji zvládali Letenští.

Haraslín tak mohl uplatnit rychlostní schopnosti a technické dovednosti v plné šíři. Sparťané, jak je vidět na počtu útoků vedoucích právě koridorem u levé lajny, nabízenou možností nepohrdli.

Průměrné postavení Sparty a Slavie v 1. poločase • Foto iSport.cz

Anfield Road vs. Letná

Na závěr ještě důležitý dovětek z Anglie. Předehru před soubojem Sparty se Slavií udělal v neděli hit Premier League mezi Liverpoolem a Manchesterem City. V něm se více hrálo, než válčilo. Zatímco Kloppovi a Guardiolovi svěřenci vyprodukovali během utkání pouze 22 nedovolených zákroků (Liverpool 10, Citizens 12), hráči pražských „S“ prohřešků proti pravidlům vyrobili 40 (Sparta 22, Slavia 18), tedy téměř 2x tolik. Zato přihrávek jste napočítali v letenské aréně o 327 méně než na Anfieldu. Míč byl na liverpoolském trávníku ve hře téměř o čtvrthodinu (!) déle než na Letné (64: 29 minut vs. 50:36, skoro poločas se nehrálo).

Pořád kolem sebe slyšíme, jak je česká liga soubojově náročná. Pohled Pepa Guardioly? „Učím hráče hrát tak, aby se do soubojů nedostávali.“

Anfield Road vs. Letná • Foto iSport.cz