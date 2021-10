Slovácko se raduje: podpisy Vechety a Sadílka! A majitel nejde do vězení

Důležité a pozitivní zprávy pro Slovácko. Klub se podle informací iSport.cz dohodl v předstihu na nových dlouhodobých kontraktech s útočníkem Filipem Vechetou (18) a záložníkem Lukášem Sadílkem (25). Navíc může dál počítat s plnou podporou majitele Zdeňka Zemka, který odešel od soudu jen s podmínečným trestem a pokutou ve výši osmi milionů korun. „Je to pro nás obrovsky důležité. Jsem rád, že to tak dopadlo. Klobouk dolů, jak to majitel celé ustál. Je důležité, že už přijde na fotbal v klidu. Ale on vždycky říkal, že bude klub dál podporovat. Ať dopadne soud jakkoliv,“ ulevil si Veliče Šumulikoski, sportovní manažer 1. FC.

V merku ho měla mistrovská Slavia. Dokonce bylo ve hře, že talentovaného Filipa Vechetu ze Slovácka vykoupí a pošle ho hostovat do druhé ligy, kde by se pořádně vykopal. Místo toho se reprezentant výběru U19 upsal až do léta 2024 mateřskému klubu. „Nebylo to složité. Ten kluk ví, co chce,“ podotkl sportovní manažer Veliče Šumulikoski.

Devatenáctiletý útočník bude po návratu z repre srazu připraven pro sobotní prestižní duel na Baníku. Čeká se, že zasáhne do hry jako střídající. Na podzim zatím zapsal sedm startů a na Slavii skóroval.

Slavia - Slovácko: Vecheta nechytatelnou bombou snížil na 1:2!

Před pauzou vynechal Vecheta bitvu s Teplicemi kvůli lehčím zdravotním problémům. Nešel ani na lavičku, aby se dal dohromady a byl k dispozici pro náročný program národního týmu v kvalifikaci EURO U19. Zvládl ho a teď už může mít čistou hlavu.

Svoji nejbližší budoucnost spojil se Slováckem. V něm mu původně končil kontrakt příští léto. „I jeho rodiče byli od začátku pro, aby zůstal tady a rostl. Šance dostává, nechceme toho na něj naložit moc. Potřebujeme, aby byl silnější a silnější. Je to mladý kluk ve vývoji, logicky má ve výkonech výkyvy. Nemůžeme čekat, že dá pokaždé dva, tři góly,“ uvedl Šumulikoski. „Je důležité, abychom ho nasměrovali na správnou cestu jeho kariéry,“ dodal.

Havlík v kurzu, opce na Nguyena

Novou dohodu s klubem (podle zdrojů na dva roky) uzavřel také středopolař Lukáš Sadílek. Sám za sebe, neboť s agenturou Nehoda Sport ukončil spolupráci.

Poté, co ho Slovácko před sezonou nepustilo na zahraniční angažmá, zvolil jistotu. S tím, že pokud se objeví zajímavá nabídka z ciziny, dostane zelenou. „Klauzuli tam nemá. Ale hráčům, kteří si přestup zaslouží, problém dělat nebudeme,“ ujistil manažer.

Začala i jednání o prodloužení s Markem Havlíkem, srdcem středové řady. „Proběhla první schůzka,“ potvrdil Sportu agent Michal Nehoda. Finální výsledek nepřinesla. Šestadvacetiletý Havlík je po výborných výkonech pod trenérem Martinem Svědíkem v kurzu. Zájem o něm mají přední české celky a také kluby z východu. Slovácko bude mít fušku, aby ho udrželo.

Očekává se také, že klub po sezoně uplatní opci na přestup brankáře Filipa Nguyena z Liberce. Není tak vysoká, aby byla mimo možnosti podnikatele Zemka, který nemusí po verdiktu krajského soudu v Brně do vězení. Za solární podvod dostal pětiletou podmínku a peněžitý trest.

„Nguyen je v reprezentaci. Já bych za něho chtěl víc,“ usmál se Šumulikoski. Gólman by údajně v Uherském Hradišti rád zůstal. „Je to pro něj dobrá varianta. Chce trénovat a chytat,“ shrnul manažer.

Souboj o čtvrté místo s Baníkem vynechá zraněný záložník Vlastimil Daníček, do tréninku se naopak vrátil pravý bek Petr Reinberk.